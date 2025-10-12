Matinding pagkagulat ng mga media sa Israel sa agarang pagbalik ng mga pulis ng Hamas sa mga lansangan ng Gaza matapos ang tigil-putukan + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matinding pagkagulat ng mga media sa Israel sa agarang pagbalik ng mga pulis ng Hamas sa mga lansangan ng Gaza matapos ang tigil-putukan. Ang mabilis na pag-aayos ng kaayusan sa Gaza ay nagdulot ng mga reaksyon mula sa mga analista at mamamahayag sa Israel.
Pagkagulat ng Media sa Israel: Ilang media outlet sa Israel ang nag-ulat ng kanilang pagkabigla sa bilis ng pagbalik ng mga puwersa ng Hamas sa mga lansangan ng Gaza matapos ang deklarasyon ng ceasefire. Ayon sa Hamshahri Online, agad na lumabas ang mga pulis ng Hamas upang ipanumbalik ang kaayusan sa lungsod, na tila nagpapakita ng matatag na kontrol ng grupo sa kabila ng mga pag-atake.
Pagsusuri ng mga Analista: Ayon sa mga ulat mula sa IRNA at Al-Alam, tinukoy ng mga analista sa Israel na ang presensya ng mga pulis ng Hamas ay patunay ng organizational resilience ng grupo. Si Avi Issacharoff, isang eksperto sa Gitnang Silangan, ay nagsabi sa Channel 12 ng Israel na hindi natupad ang pangunahing layunin ng gobyerno ng Israel na pabagsakin ang pamumuno ng Hamas. Sa halip, nananatili itong may kapangyarihan sa Gaza.
Simbolismo ng Presensya: Ang mabilis na pagbalik ng mga puwersa ng Hamas ay itinuturing na simbolo ng pagpapatuloy ng pamumuno at pagkakaisa ng organisasyon, sa kabila ng pinsala at kaguluhan. Ang mga pulis ay nakitang armado at maayos na nakaayos sa mga lansangan, na tila nagpapahiwatig ng pagbabalik ng normalisasyon sa ilalim ng pamumuno ng Hamas.
Diplomatic at Strategic Implications: Ang ganitong eksena ay maaaring magdulot ng pag-aalala sa mga kalaban ng Hamas, dahil ipinapakita nito na ang grupo ay may kakayahang bumangon at muling magpatakbo ng pamahalaan sa loob ng Gaza, kahit matapos ang matinding opensiba.
