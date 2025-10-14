Araqchi Dadalaw sa Uganda: Pagpapalakas ng Diplomasya at Posisyon ng Iran sa Non-Aligned Movement

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran ay nag-anunsyo na si Seyyed Abbas Araqchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Islamic Republic ng Iran, ay lalahok sa ika-19 na mid-term meeting ng mga Ministro ng Ugnayang Panlabas ng mga bansang kasapi ng Non-Aligned Movement (NAM) sa Uganda. Ang pagpupulong na ito ay itinuturing na mahalaga para sa pagpapalakas ng posisyon ng Iran sa pandaigdigang larangan, lalo na sa konteksto ng mga hamon sa seguridad, ekonomiya, at diplomatikong presyon mula sa mga makapangyarihang bansa.
Ayon kay Ismail Baghaei, ang pangunahing tema ng pagpupulong ay “Pagpapalalim ng Kooperasyon para sa Mas Malawak na Pandaigdigang Kagalingan”, na sumasalamin sa layunin ng NAM na magtaguyod ng kolektibong aksyon at pagtutulungan sa pagitan ng higit sa 120 kasaping bansa, karamihan ay mula sa Global South. Ang tema ay hindi lamang simboliko; ito rin ay may praktikal na kahulugan sa pagharap sa mga isyu tulad ng hindi pantay na distribusyon ng yaman, krisis sa enerhiya, at mga hamon sa seguridad sa rehiyon.
Sa panahon ng pagpupulong, bukod sa pangkalahatang sesyon ng mga Ministro ng Ugnayang Panlabas, magkakaroon din ng sesyon ang Palestinian Committee ng NAM, na kung saan dadalo ang Iran at iba pang kasaping bansa. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng patuloy na suporta ng Iran sa karapatan at posisyon ng Palestina sa pandaigdigang arena, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon sa Gaza at West Bank. Ang Iran, sa pamamagitan ng ganitong pakikilahok, ay hindi lamang nagpapahayag ng simbolikong suporta kundi aktibong nakikibahagi sa mga diplomatikong diskusyon na maaaring makaapekto sa mga internasyonal na desisyon ukol sa Palestina.
Ang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ay nagpatinid na si Araqchi ay hindi lamang magpapahayag ng posisyon ng Iran sa mga sesyon, kundi magkakaroon din siya ng bilateral na pulong sa mga katapat mula sa iba’t ibang bansa sa gilid ng pagpupulong. Ito ay nagbibigay sa Iran ng pagkakataon na i-advance ang mga interes nito sa mga usaping pang-ekonomiya, pangseguridad, at politikal, at ipakita ang aktibong papel ng bansa sa NAM. Sa ganitong paraan, pinapalakas ng Iran ang posisyon nito bilang isang bansa na hindi nakatali sa iisang blokong geopolitikal, kundi may kakayahang makipag-ugnayan at mag-ambag sa pandaigdigang desisyon.
Analitikal, ang pagdalo ni Araqchi sa Uganda ay may ilang mahahalagang dimensyon:
Pandaigdigang Presensya at Soft Power – Pinapakita ng Iran na aktibo ito sa mga organisasyon tulad ng NAM, na nagbibigay-daan sa bansa na itaguyod ang imahe nito bilang lider sa Global South at isang prinsipadong aktor sa internasyonal na pulitika.
Suporta sa Palestina at Arabo-Islamikong Mundo – Sa pamamagitan ng Palestinian Committee, malinaw na ipinapakita ng Iran ang patuloy nitong suporta sa Palestina, isang sentrong isyu sa politikal na identidad at panlabas na polisiya ng bansa.
Diplomatikong Networking at Strategic Partnerships – Ang mga bilateral na pagpupulong sa gilid ng pagpupulong ay nagbibigay-daan sa Iran na bumuo ng mga alyansa at kooperasyon, partikular sa kalakalan, enerhiya, at seguridad, na mahalaga sa konteksto ng umiiral na mga sanksyon at presyur mula sa kanluran.
Pagtatatag ng Moral at Politikal na Lehitimasyon – Sa pagsali sa NAM at sa mga sesyon ukol sa Palestina, naipapakita ng Iran na ang paninindigan nito sa pandaigdigang karapatan at katarungan ay hindi simboliko lamang, kundi aktibong ipinaglalaban sa diplomatikong larangan.
Sa kabuuan, ang pagdalo ni Seyyed Abbas Araqchi sa Uganda mid-term NAM meeting ay higit pa sa isang pormal na diplomatikong tungkulin. Ito ay isang stratehikong hakbang na naglalayong ipakita ang posisyon ng Iran bilang isang makapangyarihang aktor sa Global South, palakasin ang suporta sa Palestina, at palawakin ang mga alyansa sa rehiyon at sa buong mundo. Ang pagkakaroon ng bilateral na pag-uusap sa gilid ng pagpupulong ay nagpapakita rin na ang Iran ay gumagamit ng NAM bilang platform hindi lamang para sa kolektibong posisyon kundi pati na rin sa praktikal na pag-advance ng pambansang interes sa gitna ng kumplikadong internasyonal na dinamika.
