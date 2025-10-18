Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng kilusang Hamas: Ang apoy ng “Bagyong Al-Aqsa” ay mananatiling nagniningas, tumitibok sa diwa ng paninindigan sa mga karapatan, prinsipyo, at pambansang pagkakaisa, at ang apoy nito ay kailanman hindi mapapatay sa puso ng aming dakilang sambayanan; kahit mabigat ang mga sakripisyo at lumalakas ang kapangyarihan ng kaaway.
Hamas, ang kilusang Islamikong paglaban ng Palestina, sa okasyon ng unang anibersaryo ng pagkamartir ni “Yahya al-Sinwar,” dating pinuno ng pampolitikang tanggapan ng Hamas at komandante ng labanan ng “Bagyong Al-Aqsa,” ay nagpahayag na ang apoy ng “Bagyong Al-Aqsa” ay hindi mapapatay at ang dugo ng mga martir na pinuno ay higit pang magpapatibay sa landas ng paglaban para sa mga susunod na henerasyon.
Sa pahayag ay nakasaad: Isang taon na ang lumipas mula sa pagkamartir ni “Yahya al-Sinwar,” dating pinuno ng pampolitikang tanggapan ng Hamas, simbolo ng rebolusyong Palestino at komandante ng labanan ng “Bagyong Al-Aqsa,” at ang sambayanan at paglaban ng Palestina ay nakamit ang pambansang tagumpay at kasunduan na pumigil sa lahat ng pakana ng kaaway.
Dagdag pa ng Hamas: Sa unang anibersaryo ng pagkamartir ng mandirigmang komandante at bayani, Yahya al-Sinwar, aming ginugunita nang may karangalan at taas-noo ang kanyang masaganang buhay at landas ng pakikibaka; siya ay namuhay sa larangan ng jihad mula kabataan at sa loob ng 23 taon ng pagkakabilanggo, sa pamamagitan ng katatagan at pagtitiis, ay kanyang napabagsak ang mga bantay ng bilangguan ng mga Zionista. Pagkatapos ng kanyang paglaya mula sa bilangguan, ipinagpatuloy niya ang landas ng paghahanda, organisasyon, at pagpaplano hanggang sa pagsikat ng araw noong Oktubre 7, 2023, ay kanyang ginimbal ang rehimeng mananakop, niyanig ang estruktura nito, at winasak ang alamat ng hindi matatalong hukbo nito, hanggang sa siya ay magpakamartir sa mismong larangan ng labanan, habang nakikipaglaban sa piling ng kanyang mga mandirigma.
Dagdag pa sa pahayag: Binibigyang-diin namin na ang pagkamartir ni komandante Yahya al-Sinwar at ng iba pang mga pinuno at personalidad ng kilusan na nauna sa kanya sa landas ng jihad at kalayaan ay lalo pang magpapalakas sa aming lakas, katatagan, at determinasyon, gayundin ng aming sambayanan at paglaban, upang ipagpatuloy ang kanilang landas at maging tapat sa kanilang dugo at sakripisyo.
Dagdag ng Hamas: Ang apoy ng “Bagyong Al-Aqsa” ay mananatiling nagniningas, tumitibok sa diwa ng paninindigan sa mga karapatan, prinsipyo, at pambansang pagkakaisa, at ang apoy nito ay kailanman hindi mapapatay sa puso ng aming dakilang sambayanan, kahit mabigat ang mga sakripisyo at lumalakas ang kapangyarihan ng kaaway. Kami ay nananatiling tapat sa aming kasunduan sa mga martir na pinuno: Ang watawat ay kailanman hindi mahuhulog sa lupa, bagkus ay mananatiling nakataas at iwinawagayway, upang ang lahat ng anak ng aming sambayanan ay ipasa ito mula henerasyon sa henerasyon at ipagtanggol ito, hanggang sa makamit ang ganap na kalayaan at pagtatatag ng isang malayang bansang Palestina na may kabisera sa Quds (Jerusalem).
Ipinahayag ng Hamas: Sa unang anibersaryo ng iyong pagkamartir, O Abu Ibrahim, magpahinga ka nang payapa; sapagkat iyong tinupad ang tungkulin, nakipag-jihad sa landas ng Diyos, ibinagsak ang watawat ng kaaway, winasak ang kanyang kayabangan, at niyanig ang pundasyon ng kanyang inaakalang pag-iral. Bagaman ang iyong malinis na katawan ay wala sa aming piling sa Gaza, ang iyong kaluluwa na lumilipad sa kalangitan ay nagpapatunay na ang dugo ng mga martir ay sumusulat ng walang hanggang karangalan ng Palestina at ng sambayanan. Nabigo ang kaaway sa pagtupad ng kanyang mapang-abusong layunin sa lupain ng Gaza at sa huli ay napilitang tanggapin ang tigil-putukan, habang ang kanyang mga bihag ay nabawi lamang ayon sa kagustuhan at mga kondisyon ng paglaban.
Sa pagtatapos ng pahayag ay nakasaad: Pagpapala, karangalan, at walang hangganang alaala sa kaluluwa ng martir na bayani na si komandante Yahya al-Sinwar (Abu Ibrahim) at sa lahat ng karabana ng mga martir mula sa hanay ng mga pinuno, anak ng sambayanan, at ng aming ummah. Kami ay humihiling sa Kataas-taasang Diyos na ilagay sila sa pinakamataas na paraiso, sa piling ng mga propeta, mga tapat, mga martir, at mga matuwid; at kay ganda ng kanilang mga kasama.
Si Yahya Ibrahim Hassan al-Sinwar, na kilala sa bansag na “Abu Ibrahim,” ay namartir noong Oktubre 16, 2024 (25 Mehr 1403) sa kamay ng mga sundalong Zionista sa lungsod ng Rafah (timog ng Gaza Strip).
………..
328
Your Comment