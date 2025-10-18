Narito ang isang komprehensibong pagsasalin sa wikang Filipino ng iyong ibinigay na ulat mula sa Persian

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng World Bank, tinatayang 700 milyong tao sa buong mundo ang namumuhay sa ilalim ng matinding kahirapan, ibig sabihin ay may kita na mas mababa sa $2.15 kada araw. 700 Milyong Tao sa Buong Mundo ang Namumuhay sa Matinding Kahirapan.
Mga Pangunahing Datos:
Sa ulat para sa taong 2024, tinatayang 8.5% ng populasyon ng mundo ang nabubuhay sa matinding kahirapan.
Halos 3.5 bilyong tao naman ang may kita na mas mababa sa $6.85 kada araw, na itinuturing na mahirap sa mga bansang may katamtamang kita.
Mga Rehiyong May Pagbabago:
Ang Silangang Asya, Karagatang Pasipiko, at Timog Asya ang mga rehiyong may pinakamalaking pagbaba ng antas ng kahirapan sa nakalipas na 25 taon.
Gayunpaman, tinataya na hanggang 2030, humigit-kumulang 7.3% ng populasyon ng mundo ang mananatiling nasa ilalim ng matinding kahirapan.
Mga Bansang Pinakamahihirap:
Batay sa datos mula sa Visual Capitalist at International Monetary Fund (IMF) noong Abril 2025:
South Sudan ang pinakamahirap na bansa sa mundo, na may GDP per capita na $251.
Sumusunod ang Yemen na may $417, at Burundi sa Silangang Africa na may $490.
Pandaigdigang Araw ng Laban sa Kahirapan:
Noong Disyembre 22, 1992, idineklara ng United Nations ang Oktubre 17 bilang Pandaigdigang Araw ng Laban sa Kahirapan, bilang pagkilala sa pandaigdigang hamon ng kahirapan at panawagan para sa pagkilos.
