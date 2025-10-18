Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Donald Trump ay muling naghayag ng layunin na tapusin ang digmaan sa Ukraine, na tinawag niyang “ikasyam na digmaang kanyang wawakasan,” habang binibigyang-diin ang kanyang papel sa pagtatapos ng walong naunang tunggalian—ngunit aniya, hindi pa rin siya nabigyan ng Nobel Peace Prize.
“Walong Digmaan ang Tinapos Ko—Ngayon, Ukraine Naman”
Sa isang pahayag na ibinigay sa White House habang kasama si Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, muling iginiit ni Trump ang kanyang ambisyon na tapusin ang digmaan sa Ukraine, na tinawag niyang “digmaang numero siyam” sa kanyang listahan ng mga tunggaliang nais niyang wakasan.
“Natapos ko na ang walong digmaan, pero hindi pa rin ako nabigyan ng Nobel Peace Prize,” aniya, habang binabatikos ang mga naunang administrasyon sa Amerika.
Ipinahayag din niya ang kagustuhang pahupain ang tensyon sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan, na tinukoy niyang isa sa mga susunod niyang layunin.
“Putin at Zelenskyy Gusto na Ring Tapusin Ito”
Ayon kay Trump, parehong interesado sina Vladimir Putin at Volodymyr Zelenskyy na tapusin ang
Gayunpaman, ayon sa mga ulat, hindi pa rin malinaw kung paano niya balak isakatuparan ang planong ito, at ilang beses na ring nabigo ang kanyang mga itinakdang deadline para sa ceasefire.
“Maayos ang Relasyon Namin ng China”
Binanggit din ni Trump na maayos ang relasyon ng Amerika sa China, at inaasahang magkakaroon ng mga pagpupulong sa pagitan ng dalawang panig sa lalong madaling panahon.
“Maganda ang relasyon ko sa Pangulo ng China,” dagdag pa niya, sa kabila ng mga tensyon sa kalakalan at seguridad sa rehiyon.
Tomahawk Missiles at Drones: “Hindi Madaling Ibigay sa Ukraine”
Ipinahayag ni Trump ang kanyang pagtutol sa mabilis na pagbibigay ng mga Tomahawk missiles sa Ukraine, at sinabing umaasa siyang hindi na kakailanganin ng Kyiv ang mga ito.
Aniya, mahalaga ang pagpapanatili ng sapat na reserba ng mga drone at missile para sa sariling depensa ng Amerika.
Konklusyon:
Ang mga pahayag ni Trump ay bahagi ng kanyang patuloy na kampanya upang ipakita ang kanyang sarili bilang tagapamayapa at tagapamagitan sa mga pandaigdigang tunggalian. Gayunpaman, nananatiling hindi tiyak ang mga konkretong hakbang upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon sa Ukraine, Pakistan-Afghanistan, at China.
Sources: TrumpOnUkraine
