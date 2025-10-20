Pagkalugi ng Nestlé Dahil sa Boycott Kaugnay ng Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nestlé ay nawalan ng halos $3.76 bilyon at magtatanggal ng 16,000 trabaho sa loob ng dalawang taon, dulot ng pandaigdigang kampanya ng boycott kaugnay ng ugnayan nito sa Israel.
Ayon sa opisyal na pahayag ng Nestlé at mga ulat mula sa ABNA, ang Swiss multinational food company ay magtatanggal ng 16,000 trabaho sa buong mundo sa loob ng susunod na dalawang taon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng malawakang cost-cutting strategy upang harapin ang pagbagsak ng benta dulot ng mga boycott campaign na tumutuligsa sa ugnayan ng Nestlé sa Israel, lalo na matapos ang digmaan sa Gaza.
Mga Detalye ng Pagkalugi
Kabuuang pinsala: 3 bilyong Swiss francs (katumbas ng humigit-kumulang $3.76 bilyon USD) ang target na matipid ng kumpanya sa pamamagitan ng restructuring.
Mga apektadong trabaho: 12,000 white-collar jobs sa opisina at 4,000 sa production at supply chain.
Mga brand ng Nestlé: Kabilang sa mga produkto nito ang Nescafé, KitKat, Perrier, Purina, at marami pang iba.
Mas Malalim na Pagsusuri
1. Epekto ng Boycott Movement
Ang kampanyang Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) laban sa mga kumpanyang may ugnayan sa Israel ay lumalawak sa buong mundo, at ang Nestlé ay isa sa mga pangunahing target. Ang mga consumer ay tumutugon sa mga panawagan ng mga aktibista sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga produkto ng Nestlé, na nagdulot ng pagbaba ng kita at presyur sa pamunuan ng kumpanya.
2. Reputational Risk
Bukod sa pinansyal na epekto, ang reputasyon ng Nestlé ay naapektuhan sa mga merkado kung saan mataas ang kamalayan sa isyung Gaza. Ang mga social media campaign at grassroots activism ay nagpalakas ng pressure sa mga retail chains at distributors.
3. Pagbabago sa Estratehiya
Ang bagong CEO ng Nestlé, si Philipp Navratil, ay nagsabing kailangan ng kumpanya na “magbago nang mas mabilis” upang makasabay sa pagbabago ng mundo. Ang restructuring ay bahagi ng mas malawak na plano upang mapabuti ang operational efficiency.
Konklusyon
Ang kaso ng Nestlé ay nagpapakita kung paanong ang mga pandaigdigang kampanya ng boycott ay maaaring magkaroon ng konkretong epekto sa malalaking korporasyon. Ang ugnayan sa mga kontrobersyal na rehimen ay hindi na lamang isyung pampulitika kundi may direktang epekto sa negosyo. Sa ganitong konteksto, ang corporate responsibility ay hindi na opsyonal—ito ay mahalagang bahagi ng sustainability at reputasyon sa global market.
