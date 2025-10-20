DAFOS ng Iran: Mataas ang Antas ng Siyensiya at Kalidad
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kanyang opisyal na pagbisita sa DAFOS ng Iranian Army, ipinahayag ni Lt. Gen. Aqil Mustafa Mahdi, Pangulo ng National Defense University ng Iraq, ang kanyang paghanga sa antas ng akademikong kalidad at siyensiya ng nasabing institusyon. Ayon sa kanya.
Hindi kailanman malilimutan ng Iraq ang suporta ng Iran
“Ang sambayanang Iraqi ay hindi kailanman makakalimot sa tulong at suporta ng Iran sa mga mahahalagang sandali ng aming kasaysayan,” aniya.
Pasasalamat sa edukasyon ng mga opisyal ng Iraq sa Iran
“Kami ay lubos na natutuwa na ang mga opisyal ng militar ng Iraq ay nakakapag-aral sa DAFOS ng Iran,” dagdag pa niya.
Iran bilang pangunahing destinasyon ng edukasyong militar
“Bagaman may posibilidad na mag-aral ang aming mga estudyante sa iba’t ibang bansa, mas pinipili naming sila’y mag-aral sa Iran dahil sa tiwala namin sa kalidad ng edukasyon dito,” paliwanag ni Mahdi.
Mas Malalim na Pagsusuri
Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng lumalalim na ugnayan sa pagitan ng Iran at Iraq sa larangan ng militar at akademya. Sa pagpili ng Iran bilang pangunahing partner sa edukasyong pangmilitar, ipinapakita ng Iraq ang tiwala nito sa kakayahan ng Iran na magbigay ng mataas na antas ng pagsasanay, lalo na sa mga opisyal na may mahalagang papel sa pambansang seguridad.
Ang DAFOS ay kilala sa rehiyon bilang isang institusyong may matibay na pundasyon sa strategic studies, command training, at defense research. Ang presensya ng mga estudyanteng Iraqi ay hindi lamang simbolo ng kooperasyon, kundi ng pagpapalitan ng kaalaman at karanasan sa pagitan ng dalawang bansa.
