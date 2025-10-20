Paglabag sa Tigil-Putukan: Patuloy ang Karahasan sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa opisyal na ulat ng Media Office ng Gobyerno ng Gaza, 97 Palestino ang napatay at 230 ang nasugatan sa loob ng dalawang linggo matapos ang 80 beses na paglabag ng Israel sa kasunduan ng tigil-putukan.
Simula noong Oktubre 10, 2025, ipinahayag ng Media Office ng Gobyerno ng Gaza na 80 beses nang nilabag ng Israel ang kasunduan ng tigil-putukan, na nagresulta sa pagkamatay ng 97 Palestino at pagkasugat ng 230 iba pa. Ang mga pag-atake ay isinagawa sa iba’t ibang bahagi ng Gaza, kabilang ang Deir al-Balah, Khan Younis, at Gaza City.
Ayon sa Al Jazeera, sinabi ng Israel na ang mga air raid ay tugon sa umano’y paglabag ng Hamas, ngunit itinanggi ito ng grupo at tinawag ang mga pag-atake bilang agresyon. Ang mga paglabag ay kinondena ng mga lokal at internasyonal na aktor bilang malinaw na pagsuway sa internasyonal na batas.
Mga Pangunahing Detalye
Bilang ng paglabag: 80 insidente ng paglabag sa tigil-putukan mula Oktubre 10 hanggang Oktubre 19
Mga biktima: 97 patay, 230 sugatan — karamihan ay sibilyan, kabilang ang mga bata at matatanda
Pagkondena: Tinawag ng Gaza Media Office ang mga pag-atake bilang “flagrant and clear violations” ng internasyonal na batas
Mas Malalim na Pagsusuri
Ang mga paglabag na ito ay nagpapakita ng kahinaan ng mga kasunduan sa tigil-putukan kung walang epektibong mekanismo ng pagpapatupad. Ang kawalan ng accountability ay nagiging daan sa patuloy na karahasan, habang ang mga sibilyan ang pangunahing naaapektuhan.
Bukod dito, ang mga pag-atake sa panahon ng tigil-putukan ay naglalagay sa mga tagapamagitan sa isang moral na krisis, dahil ang katahimikan sa harap ng karahasan ay maaaring ituring na pakikipagsabwatan.
Konklusyon
Ang ulat mula sa Gaza ay isang matinding paalala na ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang deklarasyon kundi dapat may kasamang aksyon, proteksyon, at pananagutan. Ang internasyonal na komunidad ay kailangang kumilos upang pigilan ang patuloy na paglabag at protektahan ang mga sibilyan sa Gaza.
