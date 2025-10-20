Iran Bukas pa rin sa Negosasyon: Pahayag ni Abushadi Nagbigay Pag-asa sa Diplomasya

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Tehran, Oktubre 2025 — Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon at pagkalansag ng mga limitasyon ng kasunduang nuklear (JCPOA), isang mahalagang tinig ang muling lumutang: si Abushadi, dating tagainspeksyon ng International Atomic Energy Agency (IAEA), ay nagpahayag ng paniniwala na may paparating na negosasyon—at handa pa rin ang Iran na makipagdayalogo, lalo na sa Estados Unidos.
Mga Pahayag ni Abushadi
Sa isang panayam kamakailan, binigyang-diin ni Abushadi ang mga sumusunod:
Pag-abuso ng European Troika
Ayon sa kanya, ang Pransya, Alemanya, at Britanya ay hindi tumupad sa kanilang mga obligasyon sa ilalim ng JCPOA, at sa halip ay ginamit ang kasunduan bilang kasangkapan ng presyur laban sa Iran.
Tungkulin ng IAEA
Ang papel ng IAEA ay teknikal at hindi dapat gamitin sa mga layuning pampulitika, aniya. Ang ahensya ay dapat manatiling neutral at nakatuon sa pagsubaybay sa mga safeguards agreement.
Pagpuna sa pahayag ni Trump
Tinawag niyang “pinalabis” ang pahayag ni Pangulong Donald Trump na winasak na raw ang nuclear program ng Iran. Nanatili pa rin ang teknikal na kapasidad at human infrastructure ng bansa, ayon sa kanya.
Pag-asa sa muling negosasyon
Naniniwala si Abushadi na bukas pa rin ang Iran sa dayalogo, lalo na kung magiging makatarungan ang mga kondisyon. Ang diplomasya ay nananatiling opsyon, hindi sarado.
Diplomasya sa Panahon ng Kawalang-Katiyakan
Ang mga pahayag ni Abushadi ay dumating sa panahon kung kailan pormal nang tinapos ng Iran ang pagsunod sa mga limitasyon ng JCPOA. Sa kabila nito, ang gobyerno ng Iran ay patuloy na nagpapahiwatig ng kahandaang makipag-usap, sa ilalim ng mga bagong kondisyon.
Ayon sa mga eksperto, ang pagbabalik ng negosasyon ay nakasalalay sa political will ng parehong panig. Ang Estados Unidos, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Trump, ay kailangang magpakita ng seryosong intensyon para sa dayalogo, habang ang Iran ay patuloy na naghahanap ng mga garantiya sa ekonomiya at seguridad.
Konklusyon
Ang pahayag ni Abushadi ay isang paalala na ang diplomasya ay hindi pa patay. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, may mga tinig pa rin sa loob ng Iran na naniniwala sa kapangyarihan ng dayalogo. Ang tanong ngayon: handa ba ang mundo na makinig?
