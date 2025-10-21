Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa mga ulat, pinipilit ng Estados Unidos ang Iraq na tanggapin ang libu-libong detainees mula sa kampo ng al-Hol sa Syria—isang hakbang na ikinababahala ng mga eksperto sa seguridad bilang banta sa katatagan ng Iraq.
Si Qatari al-Samarmad, isang eksperto sa seguridad, ay nagbabala na ang Washington ay naglalagay ng presyon sa pamahalaan ng Iraq upang tanggapin ang libu-libong detainees mula sa kampo ng al-Hol sa Syria, karamihan sa kanila ay may kaugnayan sa ISIS. Ayon sa kanya, ang layunin ng US sa pagbuwag ng kampo ay hindi lamang humanitarian kundi upang lumikha ng kaguluhan sa seguridad ng Iraq at mapanatili ang presensya ng militar ng Amerika sa bansa.
Batay sa mga ulat mula sa The New Region, mahigit 1,900 Iraqi ISIS detainees ang kasalukuyang nasa al-Hol camp at hinihiling ng Iraq na sila ay ilipat sa kustodiya ng Baghdad. Gayunman, may pangamba na ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng pagkagambala sa seguridad kung hindi maayos ang proseso ng repatriation at rehabilitasyon.
Ayon sa Rudaw, si General Michael Kurilla ng US CENTCOM ay bumisita sa Iraq upang hikayatin ang pamahalaan na simulan ang repatriation ng mga detainees, kabilang ang mga babaeng may kaugnayan sa ISIS. Sa kabila ng mga hakbang na ito, wala pang malinaw na estratehiya ang US o Iraq sa kung paano haharapin ang mga panganib na dulot ng muling pagpasok ng mga dating militanteng elemento.
Mga Panganib at Implikasyon
Mahigit 10,000 terorista ang tinatayang nasa kampo ng al-Hol, ayon kay al-Samarmad, kabilang ang mga indibidwal na may kasong terorismo sa ilalim ng batas ng Syria at Iraq.
Ang kampo ay matagal nang tinuturing na epicenter ng radikalisasyon, kung saan ang mga kabataan ay nalalantad sa ideolohiya ng ISIS.
Ang paglipat ng mga detainees sa Iraq ay maaaring magdulot ng pagtaas ng aktibidad ng mga sleeper cell, lalo na kung walang sapat na rehabilitasyon at seguridad.
Konklusyon
Ang plano ng US na ilipat ang libu-libong detainees mula sa al-Hol patungong Iraq ay nagpapataas ng tensyon sa rehiyon at nagbubukas ng mga tanong tungkol sa tunay na layunin ng presensya ng militar ng Amerika. Habang sinasabi ng US na ito ay bahagi ng counter-terrorism strategy, maraming eksperto ang naniniwala na ito ay maaaring magdulot ng destabilization sa loob ng Iraq at magbigay ng dahilan para sa patuloy na presensya ng mga tropang Amerikano.
