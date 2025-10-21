Sensitibong pulong sa pagitan nina Jared Kushner at Steve Witkoff, mga espesyal na sugo ni Pangulong Donald Trump, at nina Benjamin Netanyahu at Ron D

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng mga sugo ni Pangulong Trump—Jared Kushner at Steve Witkoff—ang matinding mensahe sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, na nananawagan ng mahigpit na pagsunod sa kasunduan ng tigil-putukan sa Gaza at pag-iwas sa anumang hakbang na maaaring makasira rito.
Buod ng Diplomatiko at Politikal na Pangyayari
Noong Lunes, Oktubre 20, 2025, naganap ang isang mahaba at sensitibong pulong sa pagitan nina Jared Kushner at Steve Witkoff, mga espesyal na sugo ni Pangulong Donald Trump, at nina Benjamin Netanyahu at Ron Dermer, Ministro ng Estratehikong Ugnayan ng Israel. Ayon sa mga ulat mula sa The Yeshiva World, dala ng mga sugo ang direktang mensahe mula kay Trump: “Huwag ninyong isapanganib ang tigil-putukan.”
Ang mensahe ay bahagi ng mas malawak na plano ni Trump na tinatawag na “20-point Gaza peace framework”, na layuning tapusin ang digmaan at simulan ang ikalawang yugto ng kasunduan, kabilang ang pagpapalawak ng humanitarian aid at pagpapalitan ng mga bihag.
Mga Detalye ng Mensahe at Reaksyon
Pagpapaalala sa Israel: Binigyang-diin nina Kushner at Witkoff na ang anumang aksyon na maaaring makasira sa tigil-putukan ay hindi katanggap-tanggap, kahit pa ito ay ipinapaliwanag bilang “self-defense.”
Pagtuon sa Ikalawang Yugto: Sinabi ng mga sugo na gagawin ng US ang lahat upang maisakatuparan ang ikalawang yugto ng kasunduan, na kinabibilangan ng mas matatag na kapayapaan at muling pagtatayo sa Gaza.
Pahayag ng Israel: Sa pulong, iginiit nina Netanyahu at Dermer na ang Israel ay sumusunod sa kasunduan, at ang Hamas ang lumalabag dito, partikular sa insidente sa Rafah kung saan dalawang sundalong Israeli ang nasawi.
Kontekstong Diplomatiko
Pagkakabahala sa Washington: Ang pagtaas ng tensyon sa Gaza ay naglalagay sa panganib sa diplomatikong tagumpay ng ceasefire na pinangasiwaan ng US, Egypt, Qatar, at Turkey.
Pagkilos ng US Envoys: Ang pagbisita nina Kushner at Witkoff ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng administrasyong Trump upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang pagbabalik ng digmaan.
Konklusyon
Ang mensahe mula sa mga sugo ni Trump ay malinaw: ang kapayapaan sa Gaza ay marupok at nangangailangan ng disiplina mula sa lahat ng panig. Sa kabila ng mga akusasyon at sagutan, nananatiling nakatutok ang US sa pagpapatupad ng kasunduan—at ang anumang paglabag ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng buong proseso.
