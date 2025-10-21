Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Masusing Pagsusuri: Ang Pagtanggap sa mga Akusadong Terorista at ang Dobleng Pamantayan ng Ilang Bansa.
Isa sa mga pangunahing punto ng hukom ay ang kawalan ng isang unipormeng depinisyon ng “terorismo” sa pandaigdigang batas. Bagamat may mga resolusyon ang United Nations at mga pandaigdigang kasunduan na tumutukoy sa terorismo, nananatiling malabo ang mga pamantayan kung sino ang maituturing na terorista. Dahil dito:
Ang ilang bansa ay nakakahanap ng legal na puwang upang bigyang-kanlungan ang mga grupong itinuturing na terorista ng ibang estado.
Halimbawa, ang MEK ay itinuturing na teroristang grupo ng Iran, ngunit sa ilang bansa sa Europa at sa Estados Unidos, ito ay hindi na kabilang sa opisyal na listahan ng mga terorista.
Dobleng Pamantayan sa Pandaigdigang Ugnayan
Ang pagtanggap ng mga bansang Europeo sa mga miyembro ng MEK ay binabatikos bilang isang halimbawa ng “double standard”:
Sa isang banda, nilagdaan ng mga bansang ito ang mga kasunduang internasyonal na nagbabawal sa pagbibigay-kanlungan sa mga indibidwal na may kasong terorismo.
Sa kabilang banda, tinatanggap nila ang mga grupong may kasaysayan ng karahasan, gaya ng MEK, na sangkot sa mga pagpatay, pambobomba, at pakikipagsabwatan laban sa mga sibilyan at opisyal ng estado.
Ang ganitong kalakaran ay sumisira sa kredibilidad ng mga bansang ito sa kanilang mga pahayag tungkol sa karapatang pantao, kapayapaan, at seguridad.
Seguridad ng Estado: Isang Banta sa Kaligtasan ng Rehiyon
Ayon sa hukom, ang pagtanggap sa mga akusadong terorista ay hindi lamang isyu ng diplomasya kundi isang direktang banta sa pambansang seguridad:
Ang mga grupong tulad ng MEK ay may kasaysayan ng militarisadong aktibidad at ideolohikal na ekstremismo.
Ang kanilang presensya sa ibang bansa ay maaaring magamit bilang base ng operasyon, propaganda, o pagre-recruit.
Sa konteksto ng Gitnang Silangan, ito ay nagpapalala sa tensyon sa pagitan ng mga bansa, at maaaring magdulot ng proxy conflicts.
Geopolitikal na Motibo: Instrumentalisasyon ng Terorismo
Ang pagtanggap sa mga grupong terorista ay hindi laging bunga ng humanitarian concern. Sa maraming kaso, ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng geopolitikal na impluwensiya:
Ang ilang bansa ay ginagamit ang mga grupong ito bilang leverage laban sa mga bansang kalaban nila sa pulitika.
Sa kaso ng MEK, may mga ulat na ginamit ito ng ilang dayuhang ahensya para sa paniniktik, destabilization, at propaganda laban sa Iran.
Moral na Pananagutan at Panawagan sa Konsistensiya
Ang pahayag ng hukom ay isang panawagan sa mga bansang Europeo na maging tapat sa kanilang mga pinanghahawakang prinsipyo:
Kung tunay ang kanilang paninindigan laban sa terorismo, dapat nilang itakwil ang lahat ng anyo nito—kahit pa ito ay laban sa mga bansang hindi nila kaalyado.
Ang pagpapairal ng dobleng pamantayan ay hindi lamang nagpapahina sa batas internasyonal, kundi nagpapalalim din ng kawalan ng tiwala sa pandaigdigang sistema ng hustisya.
Konklusyon
Ang pagtanggap sa mga akusadong terorista sa kabila ng mga kasunduang internasyonal ay hindi lamang isyu ng legalidad kundi ng prinsipyo, seguridad, at integridad ng pandaigdigang kaayusan. Ang mga bansang nagpapairal ng dobleng pamantayan ay nag-aambag sa kawalang-katatagan at nagpapahina sa pandaigdigang kampanya laban sa terorismo.
