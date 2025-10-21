Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni Irene Montero, miyembro ng European Parliament mula sa Spain, na ang plano nina Trump at Netanyahu ay hindi para sa kapayapaan sa Gaza kundi para sa dominasyon sa Palestine at pagsupil sa mga protesta laban sa genocide.
Buod ng Pahayag
Sa gitna ng patuloy na tensyon sa Gaza, si Irene Montero, isang prominenteng miyembro ng European Parliament mula sa partido Podemos ng Spain, ay matapang na kinondena ang mga pag-atake ng Israel sa Gaza at ang sinasabing “peace plan” nina Donald Trump at Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanyang pahayag sa social media platform X (dating Twitter), “Ang Israel ay muling bumobomba sa Gaza dahil hindi sila kailanman naghahangad ng kapayapaan.”
Sa kanyang mensahe, binigyang-diin ni Montero na ang plano nina Trump at Netanyahu ay hindi para sa kapayapaan kundi para sa kolonisasyon ng Palestine at pagsupil sa mga protesta ng mamamayan laban sa patuloy na genocide. Tinuligsa rin niya ang pamahalaan ng Spain sa pakikilahok sa nasabing plano, na tinawag niyang “isang kahiya-hiyang pakikipagsabwatan sa krimen.”
Mga Detalye mula sa Ulat
Ayon sa La Vanguardia, nanawagan si Montero kay Prime Minister Pedro Sánchez na putulin ang ugnayan sa Israel at tuligsain ang planong “negosyo at kolonisasyon” nina Trump at Netanyahu. Sa isang press conference na isinagawa ng Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF España), sinabi ni Montero na “kahit sa ilalim ng tigil-putukan, hindi iginagalang ng Israel ang kasunduan kahit isang araw.”
Dagdag pa niya, “Kung nais nating wakasan ang genocide at palayain ang Palestine, dapat nating harapin ang rehimen ng Israel tulad ng ginawa ng Europa sa mga Nazi.”
Kontekstong Politikal
Pagkondena sa Genocide: Ang pahayag ni Montero ay bahagi ng lumalawak na panawagan sa Europa para sa mas matatag na posisyon laban sa mga paglabag ng Israel sa Gaza.
Pagkakahiwalay ng Opinyon sa EU: Habang ang ilang pamahalaan sa Europa ay nananatiling neutral o sumusuporta sa US-Israel axis, ang mga progresibong lider tulad ni Montero ay nagpapahayag ng matinding pagtutol.
Pagkilos ng Civil Society: Ang kanyang pahayag ay sinamahan ng mga aktibidad ng mga grupo ng kababaihan at mga kontra-digmaang organisasyon sa Spain.
Konklusyon
Ang pahayag ni Irene Montero ay naglalantad ng malalim na pagkabahala sa loob ng Europa tungkol sa tunay na layunin ng mga plano nina Trump at Netanyahu sa Gaza. Sa halip na kapayapaan, nakikita ng ilang lider ng EU ang mga hakbang na ito bilang pagpapalawak ng kontrol at pagsikil sa karapatang pantao ng mga Palestinian. Ang panawagan para sa mas matapang na aksyon laban sa Israel ay patuloy na lumalakas sa mga progresibong sektor ng Europa.
