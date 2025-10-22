Paghihigpit ng mga Bangko sa Espanya laban sa mga Israeli matapos ang utos kontra-genocide sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong ika-22 ng Oktubre 2025, iniulat ng pahayagang Israeli na Calcalist na ang Sabadell Bank, ang ika-apat na pinakamalaking bangko sa Espanya, ay nagsagawa ng mahigpit at walang kapantay na mga hakbang laban sa mga Israeli na naninirahan sa bansa. Ito ay kasunod ng Royal Decree No. 10/2025 na ipinatupad noong Setyembre 23, na naglalayong labanan ang genocide sa Gaza at suportahan ang mga mamamayang Palestino.
Ayon sa ulat, inabisuhan ng Sabadell Bank ang mga may-ari ng kumpanyang Israeli na nakarehistro sa Espanya na kailangan nilang pumirma ng mga dokumentong nagpapatunay na wala silang transaksyon sa mga Israeli settlement sa mga sinasakop na teritoryo ng Palestina, maging sa larangan ng import, export, o serbisyo. Kailangan din nilang mangolekta ng katulad na mga pirma mula sa kanilang mga kliyenteng Israeli.
Ipinaliwanag ng bangko na ang hakbang na ito ay tugon sa Royal Decree ng pamahalaan ng Espanya, na pinalawak ang pagbabawal sa pag-export ng armas sa Israel at ipinagbabawal ang anumang promosyon, import, o export ng mga produkto o serbisyo mula sa mga settlement.
Pag-freeze ng mga account at masusing imbestigasyon
Ayon sa Calcalist, ipinaalam ng bangko sa mga kliyenteng Israeli na ang kanilang pondo ay ilalabas lamang matapos punan ang mga kinakailangang form. Kung hindi ito masunod, ang mga transaksyon ay ibabalik sa nagpadala sa loob ng walong araw.
Isang Israeli na nagtatrabaho sa digital marketing ang nagsabi na inabisuhan siya ng branch manager na kailangang patunayan ng bawat Israeli na tumatanggap ng pera mula sa Israel na legal ang pinagmulan nito at alinsunod sa utos ng pamahalaan ng Espanya.
Dagdag pa niya: “Ito ay isang nakakahiyang karanasan. Hindi namin kailanman inakala na mararanasan namin ito. Para kaming naging permanenteng pinaghihinalaan.”
Ang Sabadell Bank ay may assets na nagkakahalaga ng €240 bilyon (humigit-kumulang $280 bilyon), may 1,350 sangay (kabilang ang 200 sa labas ng Espanya), at may 18,700 empleyado. Gayunpaman, ang bagong mga hakbang ay nagdulot ng kalituhan sa mga Israeli, at ang pag-withdraw ng mahigit €10,000 (humigit-kumulang $11,650) mula sa ilang account ay pinigil, na naging hadlang sa pagbabayad ng renta at pagbili ng mga pangunahing pangangailangan.
Mga akusasyon at pampulitikang presyon
Ilang Israeli na mapagkukunan ang nagsabing ang Sabadell Bank, na nakabase sa Catalonia at kilala sa pagsuporta sa Palestina at pagbatikos sa mga polisiya ng Israel, ay labis na nagpapatupad ng batas.
Isang babaeng Israeli na hindi nagpakilala ang nagsabi: “Ang bangko ay binibigyang-kahulugan ang batas sa isang arbitraryo at hindi makatwirang paraan. Mga 80% ng mga kliyente nito ay Israeli, at pinipilit silang pumirma ng mga nakakahiyang form.”
Sa antas ng institusyon, naniniwala ang ilang Israeli na sinusubukan ng bangko na makuha ang pabor ng pamahalaan ng Espanya sa gitna ng sensitibong negosasyon kaugnay ng hostile takeover proposal sa karibal nitong bangko na BBVA, kaya’t labis ang pagpapatupad ng utos.
Epekto sa ugnayang pang-ekonomiya
Tinukoy ng Calcalist na ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng lumalalang ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng Madrid at Israel, at ng tumitinding pag-iisa ng Israel sa mga pamilihang Europeo. Maraming Israeli na naninirahan sa Espanya ang nag-iisip na ilipat ang kanilang mga account sa ibang bangko, sa gitna ng isang pinansyal na kapaligiran na inilarawan bilang masalimuot at mapanupil laban sa Israel matapos ang digmaan sa Gaza.
