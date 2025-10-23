Pahayag ng Pinuno ng Rebolusyon: "Makabagong Kaisipan sa Agham at Pulitika—Dalawang Natatanging Katangian ni Allameh Naeini"

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang pulong kasama ang mga tagapag-ayos ng Pandaigdigang Kumperensya para kay Allameh Mirza Naeini (ra), binigyang-diin ni Ayatollah Khamenei ang kahalagahan ng kanyang papel sa kasaysayan ng agham at pulitika ng Islam.
Agham at Pulitika: Dalawang Haligi ng Kanyang Pamana
Allameh Naeini ay inilarawan bilang isa sa mga haligi ng agham at espirituwalidad sa lumang seminaryo ng Najaf.
Sa larangan ng Usul al-Fiqh (prinsipyo ng Islamic jurisprudence), siya ay kilala sa kanyang sistematikong pag-iisip at makabagong mga ideya.
Isa pang natatanging katangian niya ay ang kanyang kaisipang pampulitika, na malinaw na naipahayag sa kanyang aklat na Tanbih al-Ummah.
Pananaw sa Pamahalaang Islamiko
Naniniwala si Naeini sa pagtatatag ng isang Islamikong pamahalaan batay sa prinsipyo ng Wilayah (pamumuno ng mga karapat-dapat na relihiyosong lider) bilang tugon sa despotismo.
Ayon sa kanyang pananaw, ang pamahalaan at mga opisyal nito ay dapat nasa ilalim ng pambansang pangangasiwa at pananagutan.
Kailangan ang pagkakaroon ng parlamentong halal na may kapangyarihang gumawa ng batas, ngunit ang bisa ng mga batas ay nakasalalay sa pag-apruba ng mga kilalang iskolar ng relihiyon.
Republika ng Islam: Isang Kontemporaryong Pagpapahayag
Inihalintulad ni Ayatollah Khamenei ang balangkas ni Naeini sa kasalukuyang Islamic Republic.
Ipinaliwanag din niya kung bakit mismo si Naeini ang nagpasya na alisin sa sirkulasyon ang kanyang aklat: ang konstitusyonalismo na sinuportahan nina Naeini at ng mga iskolar ng Najaf ay para sa katarungan at laban sa tiraniya—malayo sa bersyong ipinatupad ng mga Ingles sa Iran na nauwi sa mga kaguluhan, kabilang ang pagbitay kay Sheikh Fazlollah Nouri.
Pagpupugay kay Allameh Naeini
Sa pagtatapos ng pulong, nag-ulat si Ayatollah Arafi, direktor ng mga seminaryo, tungkol sa mga aktibidad ng kumperensya bilang pagkilala sa pamana ni Allameh Naeini.
