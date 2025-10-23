Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- "Ngayon ay nasa proseso tayo ng muling pagbubuo ng tao sa Yemen; ang henerasyong ito ay magkakaroon ng ganap at matatag na kinabukasan, at lahat ng ito ay mula sa mga biyaya ng Islamikong Rebolusyong Iranian na nagbago sa mukha ng mundo."
Bagaman ang Yemen ay naging simbolo ng dangal at katapangan sa mga nakaraang taon—lalo na matapos ang marahas na pag-atake ng rehimeng Israeli sa Gaza—hindi pa rin ito ganap na kilala ng mundo.
Pamana ng Katapangan
Ang mga taga-Yemen, tagapagmana ng mga sibilisasyong Saba at Himyar, ay ipinakita ang kanilang katapangan mula sa mga laban kontra Romano hanggang sa paglaban sa kolonyalismong Briton. Ang Rebolusyon ng 1962 laban sa monarkiya at ang paninindigan ng mga taga-timog sa digmaan noong 1994 laban sa presyon ni Saddam Hussein ay patunay ng kanilang diwa ng kalayaan. Sa kabila ng mga panloob na hamon gaya ng tribal na pagkakaiba, nanatiling nagkakaisa ang mga Yemeni. Sa ilalim ng pambobomba ng Saudi-Amerikano at ekonomikong embargo, ipinagtanggol nila ang mga taga-Gaza gamit ang mga handmade na missile at drone. Ginawa nilang bastion ng resistensya ang Red Sea, kapalit ng kanilang sariling pagdurusa—isang sakripisyo na patunay ng kanilang pangmatagalang paninindigan sa katarungan.
Mga Simbolo ng Yemen
Mula kay Owais al-Qarni hanggang sa martir na si Hussein Badr al-Din al-Houthi, at ngayon kay Ginoong Abdul Malik al-Houthi, ang lider ng Ansar Allah, na nagbigay ng dangal sa mga mandirigmang Yemeni sa kanilang suporta sa mga inaapi.
Panayam kay Sayyid Ahmad Abdul Malik
Tinalakay sa panayam ang katapangan ng mga Yemeni, ang mga katangian ni Ginoong Abdul Malik, ang papel ng mga mandirigmang Yemeni sa Gaza, at ang pananaw ng mga Yemeni sa mga kaganapang nauugnay sa paglitaw ng Mahdi.
Pagkakakilanlan ng Yemen: Katapangan, Kabutihang-loob, at Katapatan
Ang Yemen ay kilala bilang "Libingan ng mga Mananakop"—walang dayuhang madaling nakasakop dito. Ang mga katangian ng katapangan, kabutihang-loob, moralidad, at katapatan ay malalim na nakaugat sa lipunang Yemeni. Sa mga pamilyang Yemeni, lalo na sa hilagang rehiyon, mataas ang respeto—ang anak ay hindi tumatawag sa ama sa pang-isahan kundi sa marangal na "kayo."
Panlipunan at Panrelihiyong Kasaysayan
Ang mga sektang gaya ng Zaydi ay nakaranas ng pang-aapi sa kasaysayan. Nang lumitaw si martir Hussein at nagsalita tungkol sa kawalan ng katarungan, katiwalian, at karapatan ng mananampalataya, malaki ang naging epekto nito. Naniniwala siyang ang mananampalataya ay dapat malakas at marangal, hindi mahina sa harap ng kaaway.
Diwa ng Nasyonalismo at Sakripisyo
Ang mga Yemeni ay mapagbigay at matapang—nagbibigay ng mabuting salita, ngunit kapag inagawan ng karapatan, lumalaban nang buong lakas. Ang kanilang Qur’anic na landas at kasalukuyang pamumuno ay nagbigay ng natatanging katangian sa Yemen. Para sa kanila, ang isyu ng Palestine ay isyung Islamiko—walang pagkakaiba sa pagitan ng Palestinian at Yemeni.
Pakikipagtulungan sa mga Kaalyado
Mula pa sa simula ng rebolusyon, malinaw na tinukoy ang kaaway: Amerika at Israel. Bagaman may koordinasyon sa mga kaalyado gaya ng Iran, bawat panig ay umaasa sa sariling kakayahan. Ang layunin: hadlangan ang kaaway. Ang kabiguan ng kaaway ay tagumpay para sa Yemen.
Pagkatao ni Ginoong Abdul Malik
Ang kanyang ama ay nagbigay ng espesyal na atensyon sa kanya, isinama siya sa mga gawaing pangrelihiyon, at pinahintulutan siyang magbigay ng fatwa sa edad na 17. Lumaki siya sa landas ng Qur’an at pamumuno, seryoso at tapat sa mga kaibigan, malayo sa libangan.
Karunungan at Pamumuno
Ang kanyang ama, si Sayyid Badr al-Din, ay isa sa mga pangunahing iskolar ng Zaydi. Ang martir na si Hussein ay isang Qur’anic na personalidad, na malaki ang impluwensya sa paghubog kay Abdul Malik. Sa edad na 22–23, pinili siya ng mga tao bilang lider matapos ang pagkamatay ni Hussein.
Pakikipag-ugnayan sa Mamamayan
Tinanggal ni Abdul Malik ang mga hadlang sa pagitan niya at ng mamamayan. Siya mismo ang bumabati, yumayakap, at nakikialam sa kanilang personal na kalagayan—isang tanda ng kababaang-loob at katapatan.
Karunungan sa Desisyon
Bago pa man ang digmaan sa Gaza, siya ay nagpaplano, nakikipagpulong, at nag-uugnay. Ang katalinuhan ng mga Yemeni ay makikita sa pagpili ng tamang oras para gamitin ang kanilang kakayahan.
Lakas Militar
Sa panahon ng "Operation Decisive Storm," itinabi ang ilang kakayahan para sa Palestine. May mga pagtatangka na targetin ang aircraft carrier Eisenhower—hindi agad nagtagumpay, ngunit sa masusing pagsusuri, nakamit ang mahahalagang resulta.
Epekto ng Pagkamartir
Ang pagkawala ng lider ay masakit, ngunit hindi humihinto ang landas ng resistensya. Lumilitaw ang mga bagong lider mula sa mamamayan. Sa kabila ng mga pagkamartir, mas tumibay ang determinasyon ng mga Yemeni.
Bandila ng Yemen at Panloob na Kalagayan
Ang usapin ng "Bandila ng Yemen" ay sensitibo. Sinusubukan ng kaaway na gamitin ang relihiyon at rehiyon upang maghasik ng alitan. Kaya’t iniiwasan ang pampublikong talakayan. Ngayon, tinitingnan ang Yemen bilang pinagmumulan ng mga bandilang may pananampalataya.
Hamon sa Kaisipan
May mga ideya na nagdulot ng negatibong epekto at pagkakawatak-watak. Kaya’t pinagsisikapang panatilihin ang pagkakaisa at iwasan ang emosyonal na kilos.
Tagumpay sa Media
Ang militar na media at mga pahayag ng hukbong Yemeni ay naging simbolo ng pambansang pagmamalaki. Ipinakita nito sa mundo ang kakayahan ng Yemen sa kabila ng limitadong kagamitan.
Timog Yemen at Pagkakaisa
Mula sa puso ng Sanaa, ipinahayag na ang kilusang timog ay bahagi ng buong mamamayan. Bagaman may panawagan ng paghihiwalay, patuloy ang Ansar Allah sa pakikipagkaibigan.
Relasyon sa Iran
Ang relasyon sa Iran ay batay sa Islam, hindi sa sektaryanismo. Isang katawan na ang bawat bahagi ay sumusuporta sa mga inaapi. Ang Islamikong Rebolusyon ay nagdala ng diwa ng rebolusyon, hindi ng sekta—kaya’t nabigo ang mga kaaway nito sa Yemen.
Ang Susunod na Henerasyon
Isang network ng espiya sa Ministry of Education mula pa noong 1987 ang nadiskubre, na nagtatrabaho para sa Amerika upang sirain ang edukasyong pambansa. Ngayon, higit sa 600,000 estudyante ang natututo ng Qur’an, hadith, at mga salaysay sa mga summer cultural courses. Ang henerasyong ito ay magiging buo at malakas—lahat ng ito ay bunga ng Islamika.
