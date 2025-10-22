Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong Oktubre 21, 2025, iniulat ng ABNA na si Hujjatul Islam wal-Muslimin Maqsood Ali Domki, isang mataas na miyembro ng Majlis Wahdat-e-Muslimeen ng Pakistan, ay nagpahayag na natalo ang Israel sa digmaan sa Gaza at nagtagumpay ang mga mandirigma ng Gaza at Palestina. Sa huli, aniya, mapipilitang isuko ng Israel ang malupit nitong pananakop sa Palestina.
Ayon sa kanya, ang dalisay na dugo ng mga martir ng Resistance Axis ay nagpalaki sa isyu ng Palestina bilang pinakamahalagang usaping pandaigdig.
Idinagdag niya: “Ngayon, ang mga bansa sa mundo ay mulat na sa kawalang-katarungan at katapatan ng Resistance Axis, at sa panlilinlang, kalupitan, at barbarismo ng Israel at Amerika. Ang mga martir mula sa Lebanon, Yemen, Iran, Gaza, at Palestina ay nagpatotoo sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang dugo, at inilantad ang pangit na mukha ng Amerika at Israel sa harap ng mundo.”
Muling binigyang-diin ni Domki na natalo ang Israel sa digmaan at nagtagumpay ang mga mandirigma ng Gaza at Palestina. Sa huli, mapipilitang itigil ng Israel ang pananakop nito sa Palestina.
Dagdag pa niya: “Ang mga taong nagtaksil sa mga martir ng Palestina at Gaza at nakipag-alyansa sa Amerika at Israel ay mga traydor, at malapit na ang panahon ng kanilang pananagutan.”
Binigyang-diin ng kilalang iskolar ng Pakistan: “Ang mga mapagkunwaring nakasuot ng Islam ngunit itinuturing na kaalyado ang mga Hudyo at Kristiyano ay tahasang lumalabag sa mga turo ng Banal na Qur’an. Dumating na ang panahon para sa sambayanang Muslim na magkaisa sa ilalim ng pananaw ng Qur’an, sa pagkakaisa at determinasyon ng paglaban, upang makamit ang kalayaan ng unang Qibla — ang Baitul Maqdis (Jerusalem).”
