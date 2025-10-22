Nicolas Sarkozy, dating Pangulo ng Pransya, ay nagsimula na ng kanyang limang taong pagkakakulong sa La Santé Prison sa Paris, habang iginiit niyang

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong Oktubre 21, 2025, si Nicolas Sarkozy, ang dating Pangulo ng Pransya (2007–2012), ay opisyal na pumasok sa La Santé Prison sa Paris upang simulan ang kanyang limang taong sentensiya. Ito ay kaugnay ng hatol sa kanya ng pagkakasangkot sa ilegal na pagtanggap ng pondo mula sa yumaong lider ng Libya na si Muammar Gaddafi para sa kanyang kampanya noong 2007.
Mga Pangunahing Detalye:
Unang dating pinuno ng EU na nakulong: Si Sarkozy ang kauna-unahang dating pinuno ng isang bansang kasapi ng European Union na nakulong dahil sa kasong kriminal mula noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
Pagpasok sa kulungan: Dumating si Sarkozy sa La Santé Prison sakay ng isang police car, kasama ang kanyang asawang si Carla Bruni. Bago sumakay, sinabi niya sa mga mamamahayag: “Ako ay walang sala.” Sa social media, iginiit niya: “Hindi isang dating pangulo ng republika ang ikinukulong ngayon, kundi isang inosenteng tao. Magwawagi ang katotohanan.”
Kondisyon sa kulungan: Ayon sa mga opisyal ng kulungan, si Sarkozy ay ilalagay sa solitary confinement. Magkakaroon siya ng access sa exercise yard nang dalawang beses kada araw, at magkakaroon ng sariling selda na may TV, refrigerator, at paliguan, ngunit walang natural na liwanag at walang access sa cellphone.
Suporta mula sa pamilya at tagasuporta: Bago siya pumasok sa kulungan, daang-daang tagasuporta at miyembro ng pamilya ang nagtipon sa labas ng kanyang tahanan sa Paris. Ang ilan ay may dalang larawan niya at sumisigaw ng “Free Nicolas!” habang siya ay umaalis.
Konteksto ng Kaso:
Ang sentensiya ay resulta ng pagkakakumbinsi kay Sarkozy sa pakikipagsabwatan upang ilegal na pondohan ang kanyang kampanya gamit ang pera mula sa rehimeng Gaddafi. Ito ay hindi ang unang pagkakataon na nahatulan siya—noong 2021, siya ay nasentensiyahan din ng tatlong taon dahil sa kasong korapsyon at wiretapping.
Ang pagkakakulong ni Sarkozy ay isang makasaysayang pangyayari sa pulitika ng Pransya at Europa. Habang patuloy niyang ipinaglalaban ang kanyang pagiging inosente, ang kaso ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng pananagutan, kahit para sa mga dating pinuno ng estado.
………..
328
Your Comment