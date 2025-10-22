Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kabila ng mga negatibong pananaw sa Kanluran, nananatiling ligtas at aktibo ang komunidad ng mga Hudyo sa Iran, na may tinatayang 17,000–25,000 miyembro—ang pangalawang pinakamalaking populasyon ng mga Hudyo sa rehiyon pagkatapos ng Israel.
Ang pagkagulat ng isang Amerikanong blogger sa kalagayan ng mga Hudyo sa Iran ay hindi walang batayan. Sa kabila ng matagal nang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, ang komunidad ng mga Hudyo sa Iran ay nananatiling buhay, ligtas, at may aktibong presensya sa lipunan.
Mga mahahalagang katotohanan:
Populasyon: Tinatayang may 17,000 hanggang 25,000 Iranian Jews na naninirahan sa mga lungsod tulad ng Tehran, Isfahan, Shiraz, Hamedan, at Tabriz.
Representasyon sa gobyerno: May nakalaang puwesto sa Iranian parliament (Majlis) para sa kinatawan ng komunidad ng mga Hudyo.
Mga institusyon: Sa Tehran lamang, may mahigit 50 sinagoga, at ang komunidad ay nagpapatakbo ng isang ospital na bukas sa lahat ng relihiyon.
Kalagayan ng seguridad: Bagama’t may mga ulat ng pagtaas ng suspetsa sa mga may koneksyon sa diaspora, ang mga Hudyo sa Iran ay nakakapamuhay nang malaya basta’t iwasan ang pampulitikang pahayag tungkol sa Israel.
Konteksto at kasaysayan:
Noong panahon ng Shah bago ang 1979 Islamic Revolution, tinatayang may 100,000 Hudyo sa Iran. Pagkatapos ng rebolusyon, maraming Hudyo ang lumisan patungong Israel, U.S., at Europa dahil sa takot sa pag-uusig.
Sa kabila ng mga hamon, nanatili ang ilang libong Hudyo sa Iran, at pinili nilang manatili dahil sa malalim na ugnayan sa kultura, wika, at kasaysayan ng bansa.
Pagsusuri:
Ang kalagayan ng mga Hudyo sa Iran ay isang halimbawa ng kompleksidad ng relihiyosong minorya sa ilalim ng isang Islamic Republic. Habang may mga restriksyon, lalo na sa pagsasalita tungkol sa Israel, ang komunidad ay may kalayaang magpraktis ng kanilang relihiyon, magpatakbo ng mga institusyon, at makilahok sa lipunan. Ang ganitong katotohanan ay madalas hindi naipapakita sa mga mainstream na naratibo sa Kanluran.
