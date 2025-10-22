Bahagi ng East Wing ng White House ay sinimulang gibain upang bigyang-daan ang $250 milyong ballroom project ni Pangulong Donald Trump + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Bahagi ng East Wing ng White House ay sinimulang gibain upang bigyang-daan ang $250 milyong ballroom project ni Pangulong Donald Trump, ayon sa mga ulat mula sa Washington Post at iba pang media.
Ayon sa mga ulat mula sa Washington Post, CBS News, at MSN, sinimulan na noong Oktubre 20–21, 2025 ang demolisyon ng bahagi ng East Wing ng White House sa Washington, D.C. Ang hakbang na ito ay bahagi ng plano ni Pangulong Donald Trump na magtayo ng isang 90,000-square-foot ballroom na may kakayahang tumanggap ng halos 1,000 bisita.
Mga mahahalagang detalye:
Lokasyon ng demolisyon: Ang East Wing, na tradisyonal na tahanan ng opisina ng First Lady at iba pang mga workspace, ay bahagyang giniba upang bigyang-daan ang ballroom. Kasama sa naapektuhan ang opisina ng First Lady, ilang pasilyo, at mga opisina ng staff.
Pondo ng proyekto: Ayon sa administrasyon, ang ballroom ay pribadong pinondohan—galing sa personal na donasyon ni Trump, mga negosyante, at corporate sponsors. Hindi umano gagamit ng pondo mula sa buwis ng mamamayan.
Pagkakabahala at reaksyon: Maraming kritiko ang nagsabing ang proyekto ay isang politicized at hindi kinakailangang pagbabago sa makasaysayang gusali. Ang White House ay tumugon sa mga batikos sa pagsasabing ito ay bahagi ng “tradisyon ng pagpapahusay sa institusyon ng pagkapangulo”.
Larawan ng demolisyon: Ipinakita sa mga larawan ang mga construction equipment na ginigiba ang harapan ng East Wing, habang ang mga reporter ay nakamasid mula sa kalapit na parke sa tabi ng Treasury Department.
Konteksto:
Ang East Wing ay itinayo noong 1902 at huling na-renovate noong 1942. Ang ballroom project ni Trump ay isa sa pinakamalaking pisikal na pagbabago sa White House sa nakalipas na mga dekada, at inaasahang magbibigay ng mas malaking espasyo para sa mga opisyal na pagtitipon, state dinners, at iba pang kaganapan.
