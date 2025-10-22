Tumugon ang China sa bagong banta ng Amerika: “Ang digmaang pangkalakalan ay walang pakinabang sa alinmang panig”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa harap ng bagong pahayag ni Pangulong Donald Trump na maaaring ihinto ng Estados Unidos ang pag-export ng mga piyesa ng eroplano sa China bilang paraan ng presyon, naglabas ng opisyal na tugon ang China sa pamamagitan ng tagapagsalita ng kanilang Ministry of Foreign Affairs, si Guo Jiakun.
Pahayag ni Trump:
Ipinahayag ni Trump na maaaring gamitin ng Amerika ang kontrol sa mga piyesa ng Boeing aircraft bilang sandata laban sa China, kasunod ng mga hakbang ng Beijing na higpitan ang pag-export ng rare earth minerals.
Nagbanta rin siya ng 100% taripa sa mga produktong galing China simula Nobyembre 1, 2025.
Tugon ng China:
Ayon kay Guo Jiakun, palaging malinaw at matatag ang posisyon ng China sa mga usaping pangkalakalan: dapat itong lutasin sa pamamagitan ng pantay na pag-uusap, respeto, at kapwa pakinabang.
Binigyang-diin niya na ang digmaang pang-taripa at pangkalakalan ay makasasama sa parehong bansa, at hindi ito makatutulong sa pandaigdigang ekonomiya.
Epekto sa industriya:
Mahigit 1,800 Boeing aircraft ang ginagamit sa China, na umaasa sa mga piyesang gawa sa U.S.
Ang ganitong banta ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa operasyon ng mga airline, at pagkagambala sa global supply chains.
Pagsusuri:
Ang sagutan sa pagitan ng U.S. at China ay nagpapakita ng pagtaas ng tensyon sa larangan ng ekonomiya, kung saan ginagamit ang mga estratehikong industriya bilang pang-negosasyon. Gayunpaman, nananatiling mataas ang antas ng pagkakaugnay ng ekonomiya ng dalawang bansa, kaya’t ang ganap na pagputol ng ugnayan ay maaaring magdulot ng malawakang epekto sa buong mundo.
