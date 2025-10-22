Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng Al-Akhbar ng Lebanon at iba pang media sources, ipinahayag ng isang opisyal ng pamahalaan ng Egypt na ang Cairo ay handang makilahok sa internasyonal na puwersa sa Gaza—ngunit may mahigpit na kundisyon: dapat malinaw ang mandato ng puwersa at hindi dapat kasama ang mga sundalong Israeli sa alinmang bahagi nito.
Posisyon ng Egypt:
Ang presensya ng Israel sa puwersa ay itinuturing na paglabag sa kasunduan at isang banta sa seguridad ng rehiyon, ayon sa mga opisyal ng Cairo.
Ang transparency sa misyon at kapangyarihan ng puwersa ay mahalaga upang matiyak ang tiwala ng mga bansang kalahok at ng mga mamamayan ng Gaza.
Diplomasya at Presyon:
Iniulat ng Al-Akhbar na si Hassan Rashad, pinuno ng intelihensiya ng Egypt, ay nakipagpulong kay Benjamin Netanyahu sa Tel Aviv upang talakayin ang mga detalye ng ikalawang yugto ng ceasefire sa Gaza.
Ang Washington ay sinasabing nagpapalakas ng presyon sa Cairo upang mas makipag-ugnayan sa Tel Aviv sa pagpapatupad ng mga kasunduan sa Gaza.
Konteksto ng Internasyonal na Puwersa:
Kasalukuyang pinag-uusapan ang pagbuo ng isang international stabilization force sa Gaza, na posibleng pangungunahan ng Egypt, kasama ang mga tropa mula sa Indonesia, Turkey, at Azerbaijan.
Layunin ng puwersa ang pagpapanatili ng kapayapaan at pagsuporta sa mga Palestinian sa pamamahala ng kanilang teritoryo, habang pinipigilan ang muling pagputok ng alitan sa pagitan ng Israel at Hamas.
Buod: Ang pagtutol ng Egypt sa presensya ng mga sundalong Israeli sa Gaza ay nagpapakita ng masalimuot na balanse sa diplomasya ng rehiyon. Habang sinusuportahan nito ang internasyonal na pagkilos para sa kapayapaan, malinaw ang hangganan nito pagdating sa seguridad at soberanya.
