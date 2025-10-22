Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Dr. Ali Zabihi, eksperto sa pandaigdigang ekonomiyang pampulitika at mga usapin sa Russia, ang hakbang ng China na ihinto ang pag-export ng bihirang mineral (rare earth elements) sa Amerika ay nagbukas ng bagong yugto ng tensyon sa pagitan ng dalawang kapangyarihang pang-ekonomiya.
Ang mga mineral na ito ay napakahalaga sa mga industriyang teknolohikal, kabilang ang paggawa ng submarino, spacecraft, at mga kagamitang pang-depensa ng Amerika. Ipinapakita ng hakbang na ito ang malalim na pag-asa ng Washington sa teknolohiyang pagpoproseso ng Beijing.
Tugon ng Amerika: Taripa at Pagbabanta
Bilang tugon, nagbanta ang Estados Unidos na magpataw ng hanggang 500% taripa sa mga produktong galing China. Gayunpaman, ayon sa mga eksperto, kahit pa makahanap ng alternatibong suplay mula sa mga bansang tulad ng Russia, hindi pa rin kayang palitan ng Amerika ang kakayahan ng China sa pagpoproseso ng mga mineral na ito, kaya’t posibleng humantong ito sa pagkakabalaho ng industriya.
Geopolitika: Panukala ni Putin
Kasabay nito, nagpanukala si Vladimir Putin ng isang proyektong tunnel sa ilalim ng lupa na mag-uugnay sa Alaska (U.S.) at Russia. Kung maisasakatuparan, ang proyektong ito ay maaaring baguhin ang mga ruta ng kalakalan at diplomasya, at magkaroon ng epekto sa mga negosasyon sa pagitan ng Iran at Amerika.
Pagsusuri at Epekto
Ang rare earth ban ng China ay isang estratehikong hakbang upang gamitin ang dominasyon nito sa supply chain bilang pang-negosasyon sa pandaigdigang arena.
Ang Amerika, sa kabila ng lakas nito sa teknolohiya, ay nasa alanganin dahil sa kakulangan sa lokal na pagpoproseso ng mga critical minerals.
Ang panukala ni Putin ay maaaring magbukas ng bagong landas para sa Eurasian connectivity, na may potensyal na baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon.
