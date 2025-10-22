Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang espesyal na episode ng Ma Khafi Aazam ng Al Jazeera, tinalakay ang masalimuot na kalagayan ng mga saksi at tagapag-ulat ng mga krimen sa Gaza, sa konteksto ng pandaigdigang politika at kawalan ng hustisya.
Suporta ng U.S. at Katahimikan ng Europa
Ayon sa programa, ang aktibong suporta ng Estados Unidos sa mga puwersang inaakusahan ng mga krimen sa Gaza, at ang kawalan ng political will sa European Union at iba pang pandaigdigang institusyon, ay nagbigay ng puwang sa mga salarin upang makaiwas sa pananagutan. Sa halip na itaguyod ang hustisya, tila pinipili ng ilang bansa ang tahimik na pakikialam o tahasang pagprotekta.
Banta sa mga Saksi
Binanggit ng mga analyst na “ang bawat saksi na may kakayahang magbigay ng ebidensya tungkol sa genocide, krimen laban sa sangkatauhan, o krimen sa digmaan ng rehimeng mananakop sa Gaza ay nasa panganib ng target na pagpatay.”
Ipinapakita nito ang matinding panganib na kinakaharap ng mga mamamahayag, aktibista, at karaniwang mamamayan na nagsusulong ng katotohanan.
Geopolitika at Kawalan ng Aksyon
Ang episode ay nagbigay-diin na ang mga presyur mula sa mga makapangyarihang bansa at ang kapabayaan ng mga internasyonal na institusyon ay hindi lamang hadlang sa hustisya, kundi aktibong naglalagay sa panganib sa buhay ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao.
Mas Malalim na Pagsusuri:
Ang episode ay isang matapang na paglalantad sa mga sistemikong hadlang sa pandaigdigang hustisya. Sa halip na protektahan ang mga biktima at saksi, ang mga makapangyarihang bansa ay tila inuuna ang kanilang mga interes sa diplomasya at ekonomiya. Ang katahimikan ng Europa, na madalas magpakita ng moral na paninindigan sa karapatang pantao, ay binatikos bilang isang anyo ng pakikiayon sa kapangyarihan.
Ang mga saksi sa Gaza—mga mamamahayag, doktor, tagapagligtas, at karaniwang mamamayan—ay nasa gitna ng panganib, hindi lamang mula sa mga bomba kundi mula sa mga target na pagpatay, paniniktik, at pananakot. Ang ganitong kalagayan ay nagpapakita ng pagkasira ng tiwala sa mga internasyonal na mekanismo ng hustisya, tulad ng International Criminal Court (ICC) at United Nations.
Panawagan:
Ang episode ay nagsisilbing panawagan sa mga mamamayan, institusyon, at pamahalaan na:
Protektahan ang mga saksi at mamamahayag sa mga conflict zone.
Itaguyod ang transparency at accountability sa mga krimen ng digmaan.
Pilitin ang mga internasyonal na institusyon na kumilos nang may tapang at integridad.
