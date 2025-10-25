Batay sa pinakabagong survey ng Channel 12 sa Israel, 52% ng mga Israeli ay tutol sa muling pagtakbo ni Benjamin Netanyahu sa susunod na halalan, hab

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isinagawa ng segment na “Studio Friday” ng Channel 12 ang survey na nagtatanong: “Dapat pa bang tumakbo si Netanyahu sa susunod na halalan?”
52% ng mga kalahok ay tumutol sa ideya ng kanyang muling pagtakbo.
41% naman ang nagpahayag ng suporta sa kanyang kandidatura.
Ang survey ay nagpapakita ng lumalalim na pagkakahati sa opinyon ng publiko sa Israel hinggil sa pamumuno ni Netanyahu. Sa kabila ng kanyang matagal na panunungkulan bilang Punong Ministro, maraming Israeli ang tila nawalan ng tiwala sa kanyang kakayahang pamunuan sa hinaharap.
Mga Posibleng Dahilan ng Pagtutol:
Mga kasong legal na kinakaharap ni Netanyahu, kabilang ang mga alegasyon ng korupsiyon.
Kritisismo sa kanyang pamumuno sa panahon ng krisis sa Gaza.
Pagod ng publiko sa matagal na pamumuno at paghahangad ng bagong liderato.
Sino nga ba ang Maaaring Humalili sa darating na halalan sa Israel?
Ayon sa parehong survey, Yossi Cohen, dating pinuno ng Mossad (ahensiya ng intelihensiya ng Israel), ang nangunguna bilang posibleng lider ng kanan kung sakaling hindi na tumakbo si Netanyahu.
Mas Malawak na Implikasyon
Ang resulta ng survey ay maaaring magpahiwatig ng pagbabago sa pulitikal na tanawin ng Israel. Kung magpapatuloy ang pagbaba ng suporta kay Netanyahu, posibleng magkaroon ng mas bukas na kompetisyon sa loob ng kanan, at maaaring lumitaw ang mga bagong mukha sa pulitika.
