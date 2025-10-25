Pransya, Handa nang Magpadala ng Tropa sa Ukraine sa Taong 2026: Isang Bagong Yugto sa Ugnayang Europeo-Ukrainian

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa salaysay ni Heneral Pierre Schill, kumandante ng hukbong panlupa ng Pransya, handa ang bansa na magpadala ng tropa sa Ukraine sa 2026 bilang bahagi ng mga garantiya sa seguridad.
Sa panayam sa BFM TV, sinabi niyang “Kung kinakailangan, handa kaming magpadala ng mga tropa upang suportahan ang Ukraine.”
Tinukoy niya ang taong 2026 bilang “taon ng mga koalisyon,” na nagpapahiwatig ng mas malawak na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga bansang Europeo.
Samantala, si Fabien Mandon, kumandante ng sandatahang lakas ng Pransya, ay nagbabala na dapat maging handa ang mga tropa sa harap ng banta mula sa Russia, para sa posibleng digmaan sa loob ng 3–4 taon.
Bilang tugon, sinabi ni Sergey Lavrov, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Russia, na hindi tatanggapin ng Moscow ang presensya ng mga tropa ng NATO sa Ukraine.
Mas Malawak na Pagsusuri
1. Pagbabago sa Estratehikong Paninindigan ng Pransya
Ang pahayag ni Heneral Schill ay nagpapahiwatig ng posibleng pagbabago sa tradisyonal na posisyon ng Pransya sa digmaan sa Ukraine. Sa halip na manatiling tagasuporta sa pamamagitan ng armas at diplomatikong tulong, maaaring lumipat ito sa direktang partisipasyon militar.
2. Taon ng Koalisyon: Ano ang Ibig Sabihin?
Ang pagtukoy sa 2026 bilang “taon ng mga koalisyon” ay maaaring tumukoy sa:
Mas matibay na ugnayan sa pagitan ng mga bansang NATO at EU.
Pagbuo ng mga bagong alyansa para sa seguridad sa Silangang Europa.
Pagpapalawak ng mga kasunduan sa depensa sa harap ng patuloy na banta mula sa Russia.
3. Paghahanda sa Posibleng Digmaan
Ang babala ni Fabien Mandon ay nagpapakita ng seryosong pagtaya ng Pransya sa posibilidad ng digmaan. Ang pagbibigay-diin sa “3–4 taon” ay nagpapahiwatig ng aktibong paghahanda sa estratehikong antas.
4. Tugon ng Russia: Tumitinding Tension
Ang pahayag ni Lavrov ay malinaw: hindi tatanggapin ng Russia ang presensya ng NATO sa Ukraine. Ito ay maaaring magdulot ng:
Mas matinding tensyon sa rehiyon.
Pagtaas ng panganib ng direktang sagupaan sa pagitan ng Russia at mga bansang NATO.
Pagkakabahala sa pandaigdigang komunidad hinggil sa posibilidad ng mas malawak na digmaan.
Mga Implikasyon sa Pandaigdigang Seguridad
Para sa Ukraine: Posibleng makakuha ng mas konkretong suporta mula sa mga bansang Europeo, lalo na sa larangan ng seguridad.
Para sa NATO at EU: Kailangang timbangin ang suporta sa Ukraine laban sa panganib ng direktang sagupaan sa Russia.
Para sa Russia: Maaaring gamitin ang presensya ng tropa ng NATO bilang dahilan upang palakasin ang kampanya militar nito.
Para sa buong mundo: Tumataas ang pangangailangan sa diplomasya, dayalogo, at pag-iwas sa eskalasyon.
