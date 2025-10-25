Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang malawakang anti-terorismong ehersisyo ng Shanghai Cooperation Organization (SCO) ay gaganapin sa Iran sa ika-4 ng Disyembre 2025 (13 Azar 1404), na inaasahang magpapalakas ng kooperasyong panseguridad sa rehiyon.
Buod ng Balita
Ayon kay Olarbek Sharshiev, pinuno ng Regional Anti-Terrorism Structure (RATS) ng SCO, ang Iran ang magiging host ng isang joint anti-terrorism military exercise ng mga kasaping bansa ng organisasyon.
Ang ehersisyong ito ay nakatakdang isagawa sa lungsod ng Tabriz, sa hilagang-kanlurang bahagi ng Iran.
Ang operasyon ay pinangalanang “Sahand-Anti-Terrorism-2025”, na bahagi ng patuloy na pagsasanay ng SCO upang palakasin ang kolektibong kakayahan laban sa terorismo.
Malalim na Pagsusuri
Ano ang SCO at Bakit Mahalaga ang Ehersisyong Ito?
Ang Shanghai Cooperation Organization (SCO) ay isang intergovernmental na organisasyong Eurasian na binubuo ng mga bansang tulad ng China, Russia, Iran, India, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, at Uzbekistan. Layunin nitong palakasin ang kooperasyon sa larangan ng seguridad, ekonomiya, at politika.
Ang ehersisyong ito ay:
Nagpapakita ng aktibong papel ng Iran sa rehiyonal na seguridad.
Nagpapalakas ng military interoperability sa pagitan ng mga kasaping bansa.
Isang hakbang upang ipakita ang kolektibong kakayahan ng SCO sa pagtugon sa mga banta ng terorismo.
Geopolitikal na Implikasyon
Ang pagpili sa Iran bilang host ay may simbolikong kahulugan, lalo na sa gitna ng mga tensyon sa rehiyon.
Maaaring ito ay pagpapakita ng suporta ng SCO sa Iran, sa harap ng mga parusa at presyur mula sa Kanluran.
Nagpapahiwatig ito ng paglipat ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon, kung saan ang mga bansang
Ano ang Aasahan sa Disyembre 2025?
Pagdalo ng mga delegasyon mula sa mga kasaping bansa ng SCO.
Pagsasagawa ng mga simulated na operasyon laban sa terorismo.
Pagpapalitan ng teknikal na kaalaman at estratehiya sa seguridad.
Pinagmulan: Hamshahri Online, IRNA, IMNA
