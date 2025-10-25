Pagpupulong ng mga Ministro ng Panloob ng ECO: Iran, Host ng Makasaysayang Pagbabalik Matapos ang 15 Taon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa talumpati ni Zeinivand, Deputy Minister for Political Affairs ng Iran, gaganapin ang pulong ng mga Ministro ng Panloob ng mga bansang kasapi ng ECO (Economic Cooperation Organization) sa Tehran, Iran sa Lunes at Martes, ika-5 at ika-6 ng Aban 1404 (katumbas ng Oktubre 27–28, 2025).
Ang pagpupulong ay bahagi ng patakaran ng pamahalaan ng Iran para sa pakikipag-ugnayan at pagpapalawak ng kooperasyon sa mga kalapit at kaalyadong bansa.
Ito ang unang ganitong pagpupulong sa loob ng 15 taon, na nagpapahiwatig ng pagbabalik ng aktibong diplomatikong ugnayan sa rehiyon.
Ano ang ECO?
Ang Economic Cooperation Organization (ECO) ay isang intergovernmental regional organization na binubuo ng mga bansang Iran, Pakistan, Turkey, Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, at Uzbekistan. Layunin nitong palakasin ang kooperasyon sa larangan ng ekonomiya, seguridad, transportasyon, at kultura.
Kahalagahan ng Pagpupulong
Ang pagpupulong ng mga Ministro ng Panloob ay nakatuon sa mga usaping panloob na seguridad, pamamahala ng migrasyon, paglaban sa terorismo, at pagpapalitan ng impormasyon.
Maaaring talakayin ang mga mekanismo para sa koordinasyon ng mga polisiya sa hangganan, lalo na sa harap ng mga hamon sa rehiyon tulad ng ekstremismo, human trafficking, at krisis sa refugee.
Diplomatikong Implikasyon
Ang Iran, bilang host, ay nagpapakita ng aktibong papel sa rehiyonal na pamumuno, sa kabila ng mga hamon sa pandaigdigang diplomatikong arena.
Ang pagbabalik ng ECO ministerial meetings ay maaaring magbukas ng bagong yugto ng kooperasyon, lalo na sa mga larangan ng seguridad at humanitarian coordination.
Mga Posibleng Resulta ng Pagpupulong
Pagbuo ng joint action plans para sa seguridad sa hangganan.
Pagpapalakas ng intelligence sharing sa pagitan ng mga kasaping bansa.
Pagpapalawak ng kooperasyon sa disaster response at humanitarian aid.
Pagpapalalim ng diplomatikong ugnayan sa mga bansang kasapi, na maaaring magdulot ng mas matatag na rehiyonal na integrasyon.
