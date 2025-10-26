Hamas: “Hindi Namin Pahihintulutan ang Kaaway na Maghanap ng Dahilan para Muling Simulan ang Digmaan”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang panayam sa Al Jazeera, sinabi ni Khalil al-Hayya, pinuno ng political bureau ng Hamas sa Gaza, na:
Nabigo ang Israel na makamit ang alinman sa mga layunin nito sa digmaan.
Ang Hamas ay nananatiling tapat sa lahat ng probisyon ng kasunduang tigil-putukan.
Hindi nila papayagan ang Israel na magkaroon ng dahilan upang muling simulan ang labanan.
Masusing Pagsusuri
1. Pagkilala sa Kabiguan ng Israel
Ayon kay al-Hayya, sa kabila ng matinding pag-atake ng Israel sa Gaza, wala sa mga layunin nitong militar ang natupad. Kabilang sa mga layunin ng Israel na nabigo ay:
Pagwasak sa kapasidad ng Hamas
Pagkamit ng kontrol sa Gaza
Pagpapalaya ng mga bihag nang walang kapalit
Ang pahayag ay pagpapakita ng tagumpay ng Hamas sa paninindigan, sa kabila ng pinsala at sakripisyo.
2. Paninindigan sa Tigil-Putukan
Binibigyang-diin ng Hamas na tapat sila sa kasunduan, at hindi sila gagawa ng hakbang na maaaring magbigay ng dahilan sa Israel upang muling magsimula ng digmaan. Ito ay estratehikong posisyon upang:
Ipakita ang pagiging responsable ng kilusan
Iwasan ang pandaigdigang batikos
Ilagay ang pananagutan sa Israel kung sakaling bumagsak ang kasunduan
3. Diplomatic Messaging
Ang pahayag ni al-Hayya ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang:
Ipakita sa pandaigdigang komunidad na ang Hamas ay handang makipagtulungan sa mga tagapamagitan
Palakasin ang moral ng mga mamamayan ng Gaza, sa kabila ng patuloy na krisis
Konklusyon
Ang pahayag ni Khalil al-Hayya ay nagpapakita ng determinasyon ng Hamas na panatilihin ang tigil-putukan at iwasan ang panibagong digmaan, habang binibigyang-diin ang kabiguan ng Israel na makamit ang mga layunin nito. Sa gitna ng patuloy na tensyon, nananatiling mahalaga ang papel ng mga tagapamagitan upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang panibagong pagputok ng karahasan.
