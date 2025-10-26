Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa sinab I ni Peter Jenkins, dating embahador ng UK sa Vienna, ang paggamit ng mekanismong “Snapback” ng Kanluran laban sa Iran ay walang legal na bisa matapos ang pagwawakas ng bisa ng UN Resolution 2231—isang hakbang na tinawag niyang hindi makatarungan at isang seryosong pagkakamaling pampulitika.
Pinalawak na Pagsusuri: Snapback, Resolution 2231, at Legal na Alitan sa UN
Legal na Posisyon ni Peter Jenkins
Si Peter Jenkins, dating embahador ng United Kingdom sa Vienna at eksperto sa diplomatikong batas, ay nagbigay ng malinaw na interpretasyong legal sa UN Resolution 2231. Ayon sa kanya:
Wala nang bisa ang Resolution 2231 simula Oktubre 18, 2025.
Dahil dito, hindi na maaaring buhayin ang mga dating resolusyon ng UN na nagpapataw ng parusa sa Iran.
Ang paggamit ng mekanismong “Snapback” ng mga bansang Kanluranin ay walang legal na batayan, at nakasisira sa kredibilidad ng UN Security Council.
Posisyon ng Iran, Russia, at China
Pagkatapos ng pagwawakas ng bisa ng Resolution 2231, sabay-sabay na nagpahayag ang Iran, Russia, at China na:
Tapos na ang lahat ng limitasyon sa nuclear program ng Iran.
Walang bisa ang mga dating resolusyon ng UN na pinawalang-bisa ng JCPOA.
Ang anumang hakbang ng Kanluran upang ibalik ang mga parusa ay labag sa internasyonal na batas.
Posisyon ng European Troika (E3)
Sa kabilang banda, ang France, Germany, at United Kingdom ay:
Nag-activate ng Snapback mechanism ilang buwan bago ang Oktubre 18, 2025.
Ipinilit na ang mga dating resolusyon ng UN ay muling epektibo, batay sa interpretasyon nila ng dispute resolution clause ng JCPOA.
Ang hakbang na ito ay tinutulan ng maraming bansa sa UN, kabilang ang Russia, China, Algeria, at Pakistan.
Resulta sa UN Security Council
Noong Setyembre 2025, isang resolusyon ang isinulong upang ipagpatuloy ang sanctions relief para sa Iran, ngunit ito ay tinanggihan ng UN Security Council, na nagpapakita ng malalim na pagkakahati sa legal na interpretasyon ng Snapback.
Konklusyon
Ang pahayag ni Peter Jenkins ay nagpapakita ng pagkakahiwalay ng pananaw sa pagitan ng Kanluran at Silangan sa usaping legal ng Iran nuclear deal. Sa kanyang pananaw, ang Snapback ay hindi lamang walang bisa, kundi isang pampulitikang pagkakamali na maaaring magdulot ng pagkawala ng tiwala sa mga mekanismo ng UN. Sa gitna ng alitan, nananatiling mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na legal na batayan sa mga hakbang ng pandaigdigang komunidad.
