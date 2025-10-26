Alitan sa Lebanon ukol sa Armas ng Hezbollah

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Hezbollah ay mariing tumutol sa panawagan ng gobyerno ng Lebanon na limitahan ang armas ng kilusan, sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Israel at presyur mula sa Kanluran. Ang Hezbollah ay mariing tumutol sa panawagan ng gobyerno ng Lebanon na limitahan ang armas ng kilusan, sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Israel at presyur mula sa Kanluran.
Konteksto ng Alitan
Sa gitna ng matinding pinsala sa timog Lebanon dulot ng mga pag-atake ng Israel, ipinahayag ng Foreign Minister ng Lebanon na dapat limitahan ang armas sa ilalim ng kontrol ng estado. Layunin nito ang pagpapatibay ng soberanya ng gobyerno at pag-iwas sa mga armadong grupo sa labas ng hukbong sandatahan.
Posisyon ng Hezbollah
Sa tugon, sinabi ni Mahmoud Qomati, Deputy Chair ng Political Council ng Hezbollah, na:
Ayon sa kanya, ang armas ng Hezbollah ay:
Simbolo ng lakas ng Lebanon
Pangunahing panangga laban sa agresyon ng Israel
Hindi kailanman gagamitin laban sa kapwa Lebanese
Legal at Diplomatic Dimensions
Binanggit ni Qomati ang UN Resolution 1701, na naglalayong itigil ang alitan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Ayon sa Hezbollah:
Sumusunod sila sa resolusyon
ang Israel ay patuloy na lumalabag dito, sa kabila ng suporta ng Amerika at France sa kasunduan
Reaksyon ng Publiko at Rehiyon
Ayon sa mga ulat:
Maraming Lebanese ang tumututol sa disarmament ng Hezbollah, lalo na sa mga lugar na malapit sa border
Ang mga panawagan para sa disarmament ay itinuturing ng Hezbollah bilang bahagi ng proyekto ng Amerika at Israel upang pahinain ang kilusan
Epekto sa Politika ng Lebanon
Ang alitan ukol sa armas ay bahagi ng mas malawak na tensyon sa loob ng Lebanon:
Pagitan ng mga partidong pro-resistance at pro-Western
Pagitan ng mga panawagan para sa neutralidad at mga panawagan para sa aktibong paglaban
Konklusyon
Ang pagtutol ng Hezbollah sa disarmament ay nagpapakita ng matinding paninindigan sa ideolohiya ng paglaban, sa kabila ng presyur mula sa loob at labas ng bansa. Sa gitna ng patuloy na agresyon ng Israel, nananatiling sentral ang armas ng Hezbollah sa kanilang estratehiya, at ang alitan ukol dito ay patuloy na magiging sensitibong isyu sa pulitika ng Lebanon.
