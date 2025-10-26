  1. Home
  2. serbisyo
  3. Gitnang-silangan

Alitan sa Lebanon ukol sa Armas ng Hezbollah

26 Oktubre 2025 - 09:50
News ID: 1742890
Alitan sa Lebanon ukol sa Armas ng Hezbollah

Ang Hezbollah ay mariing tumutol sa panawagan ng gobyerno ng Lebanon na limitahan ang armas ng kilusan, sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Israel at presyur mula sa Kanluran.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-   Ang Hezbollah ay mariing tumutol sa panawagan ng gobyerno ng Lebanon na limitahan ang armas ng kilusan, sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Israel at presyur mula sa Kanluran.  Ang Hezbollah ay mariing tumutol sa panawagan ng gobyerno ng Lebanon na limitahan ang armas ng kilusan, sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Israel at presyur mula sa Kanluran.

Konteksto ng Alitan

Sa gitna ng matinding pinsala sa timog Lebanon dulot ng mga pag-atake ng Israel, ipinahayag ng Foreign Minister ng Lebanon na dapat limitahan ang armas sa ilalim ng kontrol ng estado. Layunin nito ang pagpapatibay ng soberanya ng gobyerno at pag-iwas sa mga armadong grupo sa labas ng hukbong sandatahan.

Posisyon ng Hezbollah

Sa tugon, sinabi ni Mahmoud Qomati, Deputy Chair ng Political Council ng Hezbollah, na:

Ayon sa kanya, ang armas ng Hezbollah ay:

Simbolo ng lakas ng Lebanon

Pangunahing panangga laban sa agresyon ng Israel

Hindi kailanman gagamitin laban sa kapwa Lebanese

Legal at Diplomatic Dimensions

Binanggit ni Qomati ang UN Resolution 1701, na naglalayong itigil ang alitan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Ayon sa Hezbollah:

Sumusunod sila sa resolusyon

ang Israel ay patuloy na lumalabag dito, sa kabila ng suporta ng Amerika at France sa kasunduan

Reaksyon ng Publiko at Rehiyon

Ayon sa mga ulat:

Maraming Lebanese ang tumututol sa disarmament ng Hezbollah, lalo na sa mga lugar na malapit sa border

Ang mga panawagan para sa disarmament ay itinuturing ng Hezbollah bilang bahagi ng proyekto ng Amerika at Israel upang pahinain ang kilusan

Epekto sa Politika ng Lebanon

Ang alitan ukol sa armas ay bahagi ng mas malawak na tensyon sa loob ng Lebanon:

Pagitan ng mga partidong pro-resistance at pro-Western

Pagitan ng mga panawagan para sa neutralidad at mga panawagan para sa aktibong paglaban

Konklusyon

Ang pagtutol ng Hezbollah sa disarmament ay nagpapakita ng matinding paninindigan sa ideolohiya ng paglaban, sa kabila ng presyur mula sa loob at labas ng bansa. Sa gitna ng patuloy na agresyon ng Israel, nananatiling sentral ang armas ng Hezbollah sa kanilang estratehiya, at ang alitan ukol dito ay patuloy na magiging sensitibong isyu sa pulitika ng Lebanon.

…………..

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha