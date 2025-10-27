Pagkasira ng Industriyang Pangingisda sa Daungan ng Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa sinabi ni Nizar Ayyash, pinuno ng Union of Fishermen sa Gaza, ang sektor ng pangingisda ay nakaranas ng higit $75 milyon na pinsala dahil sa mga pag-atake ng Israel sa mga daungan at pasilidad pandagat.
Ang mga daungan ay lubusang nawasak, kabilang ang mga imbakan, pabrika ng yelo, mga bangkang pangisda, at mga pasilidad sa pagpoproseso ng isda.
Epekto sa Kabuhayan ng Pamilya
Ang pangingisda ay pangunahing pinagkukunan ng kita ng libu-libong pamilya sa Gaza, lalo na sa mga baybaying komunidad.
Dahil sa pagkasira ng imprastruktura, tumigil ang operasyon ng buong sektor, na nagdulot ng malawakang kawalan ng trabaho at gutom.
Mga Restriksyon sa Pangingisda
Pagkakait ng Access sa Dagat
Sinabi ni Ayyash na patuloy ang mga restriksyon ng Israel sa mga mangingisda, kabilang ang pagbabawal sa paglayag sa malalayong bahagi ng dagat.
Ang mga mangingisda ay pinipilit manatili sa loob ng limitadong sona, na hindi sapat upang makakuha ng sapat na huli para sa kabuhayan.
Panganib sa Buhay
Ayon sa mga ulat, ang sinumang lalapit sa tubig ay nanganganib sa buhay, dahil sa banta ng pag-atake o pag-aresto ng mga puwersang Israeli.
Maraming mangingisda ang hindi na makalabas sa dagat sa loob ng mahigit isang taon, kahit matapos ang ceasefire.
Mas Malawak na Konteksto
Pagbagsak ng Produksyon
Ang Gaza ay dating may aktibong industriya ng pangingisda na nagbibigay ng lokal na suplay ng protina at nag-aambag sa ekonomiya ng rehiyon.
Sa kasalukuyan, kaunti na lamang ang natitirang aktibong mangingisda, at ang mga bangka ay nakatambak sa mga sirang daungan.
Pagkakait ng Karapatang Pantao
Ang pagkasira ng sektor ay itinuturing ng mga human rights groups bilang paglabag sa karapatang pantao, partikular sa karapatan sa kabuhayan at pagkain.
Ang sistematikong pag-target sa mga pasilidad pang-ekonomiya ay maaaring ituring na krimen sa digmaan sa ilalim ng internasyonal na batas.
Panawagan para sa Aksyon
Nanawagan ang mga lokal na unyon at pandaigdigang organisasyon para sa:
Pagpapanumbalik ng imprastruktura ng pangingisda
Pag-aalis ng mga restriksyon sa dagat
Pagsasagawa ng imbestigasyon sa mga pinsala at pananagutan ng mga responsible.
