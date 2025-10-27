Pagbubukas ng Unang Permanenteng Islamic Exhibition sa Korea

Petsa at Lokasyon
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa Nobyembre 22, 2025, magbubukas ang unang permanenteng Islamic Gallery sa National Museum of Korea—isang makasaysayang hakbang upang ipakita ang kasaysayan, sining, at kultura ng Islam sa publiko.
Ang National Museum of Korea (NMK) ay magbubukas ng permanenteng Islamic Gallery sa ikatlong palapag ng World Art Gallery simula Nobyembre 22, 2025.
Ang gallery ay bahagi ng seksyong “World Art,” kung saan tampok din ang sining mula sa India, Southeast Asia, Central Asia, China, Japan, at sinaunang Greece at Rome.
Pakikipagtulungan sa Qatar
Ang proyekto ay isinagawa kasama ang Museum of Islamic Art (MIA) ng Qatar, na nagbigay ng humigit-kumulang 80 artifact para sa eksibisyon.
Kabilang sa mga ipapakitang koleksyon ay maagang manuskrito ng Qur’an, miniature paintings, metalworks, ceramics, at textiles—lahat ay nagpapakita ng sining at teknolohiya ng Islam sa iba’t ibang panahon.
Layunin ng Eksibisyon
Pagpapalalim ng Kaalaman at Pag-unawa
Layunin ng gallery na ipakilala ang Islam bilang isa sa mga pinaka-maimpluwensyang sibilisasyon sa kasaysayan ng sangkatauhan.
Binibigyang-diin nito ang kayamanan ng intelektwal, artistikong, at espiritwal na pamana ng Islam, mula sa Gitnang Silangan hanggang sa Timog Asya at Hilagang Aprika.
Pagtutulungan ng mga Bansa
Ang pagbubukas ng Islamic Gallery ay unang pagkakataon na ang NMK ay naglaan ng permanenteng espasyo para sa kulturang Islamiko, isang hakbang patungo sa mas inklusibong representasyon ng pandaigdigang sining.
Layunin din nitong palakasin ang interkultural na diyalogo sa pagitan ng Korea at mga bansang Muslim.
Kahalagahan sa Panahon ng Globalisasyon
Sa panahon ng lumalalim na tensyon sa pagitan ng mga kultura, ang ganitong uri ng eksibisyon ay nagbibigay ng plataporma para sa edukasyon, pag-unawa, at respeto sa pagkakaiba-iba.
Pinapakita rin nito ang pagkilos ng mga institusyong pangkultura sa Asya upang kilalanin at ipagdiwang ang kontribusyon ng Islam sa pandaigdigang kasaysayan.
