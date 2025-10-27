Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kabila ng mga pampublikong pahayag ng European Union laban sa enerhiya mula sa Russia, nananatili itong pinakamalaking mamimili ng Russian LNG at pipeline gas mula Pebrero 2022 hanggang Setyembre 2025, ayon sa ulat ng CREA.
Ulat mula sa Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA)
LNG (Liquefied Natural Gas)
50% ng kabuuang LNG exports ng Russia ay napunta sa European Union sa loob ng halos tatlong taon ng digmaan sa Ukraine.
China ang pumangalawa sa 22%, habang Japan ay nasa ikatlong puwesto na may 18% ng kabuuang import ng Russian LNG.
Pipeline Gas
Sa kabila ng mga pagsabog sa Nord Stream at pag-phase out ng ilang ruta, EU pa rin ang nangungunang importer ng Russian pipeline gas, na may 35% ng kabuuang export.
China (30%) at Turkey (29%) ang sumunod na pinakamalalaking mamimili.
Mga Bansang EU na Pinakamalaking Mamimili
Hungary, Slovakia, France, Belgium, at Netherlands ang mga bansang EU na may pinakamataas na antas ng pagbili ng Russian LNG.
Ang mga bansang ito ay hindi ganap na sumunod sa REPowerEU plan, na layuning tapusin ang pag-angkat ng gas mula sa Russia bago ang 2027.
Pagkukunwari sa Patakaran ng EU?
Retorika vs Realidad
ipinapahayag ng EU ang suporta sa Ukraine at pagkondena sa agresyon ng Russia, patuloy ang malawakang pag-angkat ng enerhiya mula sa Moscow.
Ang ganitong kalakaran ay naglalantad ng tensyon sa pagitan ng moral na posisyon at praktikal na pangangailangan sa enerhiya.
Pag-asa sa Russian Gas
Maraming bansa sa EU ang lubos pa ring umaasa sa Russian gas, lalo na sa mga sektor ng industriya, transportasyon, at residential heating.
Ang kakulangan sa alternatibong suplay, lalo na sa LNG mula sa U.S. o Qatar, ay nagpapahirap sa agarang pagputol ng ugnayan sa Russia.
Epekto sa Pandaigdigang Politika
Ang patuloy na kalakalan ng enerhiya sa pagitan ng EU at Russia ay nagpapalakas sa ekonomiya ng Moscow, sa kabila ng mga sanksyon.
Nagdudulot ito ng pagkalito sa pandaigdigang pananaw sa pagkakaisa ng EU, lalo na sa mga bansang umaasa sa moral leadership nito.
