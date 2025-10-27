Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Alfred de Zayas, dating eksperto ng UN, ay nagsabing ang snapback sanctions ay malabong makamit ang inaasahang epekto ng Kanluran, at binatikos ang pagtatangka ng U.S., France, at UK na ipataw ang isang lumang sistemang neo-kolonyal sa mundo.
Sino si Alfred de Zayas?
Isang Swiss-American na abogado, historyador, at dating Independent Expert ng UN sa pagtataguyod ng demokratikong pandaigdigang kaayusan (2012–2018).
Kilala sa kanyang kritikal na pananaw sa mga unilaterally imposed sanctions, lalo na ng U.S. at mga kaalyado nito.
Mga Pahayag ni De Zayas tungkol sa Snapback Sanctions
Pagdududa sa Epekto ng Sanctions
Ayon sa kanya, malabong magtagumpay ang snapback sanctions sa Iran sa paraang inaasahan ng U.S., France, at UK.
Tinawag niya ang mga bansang ito na nagtatangkang ipataw ang isang “lumang, unipolar, neo-kolonyal na kaayusan” sa mundo—isang bagay na labag sa prinsipyo ng UN Charter.
Pagkawala ng Kredibilidad ng UN
Binanggit ni De Zayas na ang kapangyarihan at kredibilidad ng United Nations ay humihina, lalo na sa harap ng mga unilateral na aksyon ng mga makapangyarihang bansa.
Ang kawalan ng epektibong mekanismo upang pigilan ang mga bansang ito ay nagpapakita ng sistemikong kahinaan ng pandaigdigang institusyon.
Banta ng Pag-alis ng Iran sa NPT
sa kanya, ang mga pag-atake ng U.S. at Israel sa Iran ay maaaring magbunsod sa pag-alis ng Iran sa Non-Proliferation Treaty (NPT).
Ito ay may malalim na implikasyon sa rehiyonal at pandaigdigang seguridad, lalo na sa usapin ng nuclear proliferation.
Mas Malawak na Konteksto
Snapback Mechanism sa ilalim ng UNSC Resolution 2231
Ang snapback ay mekanismong nagpapahintulot sa muling pagpapatupad ng mga dating sanctions sa Iran kung ito ay lumabag sa kasunduan.
Ngunit matapos ang pag-alis ng U.S. sa JCPOA noong 2018, maraming bansa ang hindi kinikilala ang karapatan ng U.S. na gamitin ang snapback, dahil hindi na ito bahagi ng kasunduan.
Diplomatikong Hamon
Ang mga pahayag ni De Zayas ay naglalantad ng tensyon sa pagitan ng legal na balangkas ng UN at mga aktwal na kapangyarihan ng mga bansa.
Nagbibigay ito ng panawagan para sa reporma sa UN, upang mapanatili ang balanse at hustisya sa pandaigdigang sistema.
…………….
328
Your Comment