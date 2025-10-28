Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Habang patuloy na nahaharap ang Lebanon sa matinding krisis pampulitika at pang-ekonomiya, muling naging entablado ng bangayan ang sesyon ng parlyamento na ipinatawag ni Nabih Berri upang ipagpatuloy ang mga nakabinbing agenda. Ang mga grupong kaalyado ng Saudi Arabia at Amerika ay nagsusulong ng tensyon upang hadlangan ang pagpupulong.
Sa bisperas ng sesyon ng parlyamento sa Martes, muling sumiklab ang tensyon sa Beirut. Ang sesyon, na layong ipagpatuloy ang mga usaping hindi natapos noong 29 Setyembre, ay binabatikos ng mga grupong maka-Kanluran at maka-Saudi.
Ang mga tutol sa sesyon ay gumagamit ng isyu ng “karapatan sa pagboto ng mga Lebanese sa ibayong dagat” upang sirain ang quorum ng parlyamento at paralisahin ang proseso ng paggawa ng batas. Ayon sa mga tagamasid, bahagi ito ng mas malawak na plano upang pahinain ang parlyamento at ang kilusang resistensya sa Lebanon.
Pagboykot nina Samir Geagea at mga Kaalyado
Si Samir Geagea, pinuno ng Lebanese Forces Party at kilalang kaalyado ng Amerika at Saudi, ay nanawagan sa mga mambabatas na huwag dumalo sa sesyon. Inakusahan niya si Nabih Berri ng pag-abuso sa kapangyarihan at iginiit na dapat unahin ang panukala ukol sa pagboto ng mga Lebanese sa ibang bansa. Si Geagea, na may kasaysayan ng pakikipagtulungan sa rehimeng Zionista noong digmaang sibil, ay gumamit ng matinding pananalita laban kay Berri.
Kasunod nito, si Ghassan Hasbani, dating Deputy Prime Minister mula sa partido ni Geagea, ay nag-post sa social media: “Ang laban natin ay hindi sa quorum kundi sa paglalagay!”—isang pahayag na naglalayong pigilan ang pagdalo ng iba pang mambabatas.
Mga Maka-Kanluraning Partido: Sabotahe at Pagboykot
Ang Kataeb Party ay naglabas ng pahayag na hindi sila dadalo sa sesyon at tinawag ang hakbang ni Berri na paglabag sa konstitusyon—bagamat sila mismo ay ilang ulit nang lumabag dito sa panahon ng kanilang pakikipag-alyansa sa France at Saudi.
Sina Michel Moawad at Fouad Makhzoumi ay nagpahayag din ng pagboykot sa ngalan ng “karapatan sa pagboto ng mga migrante”—isang islogan na ginagamit upang sadyang pahintuin ang lehislatura at lumikha ng political vacuum.
Paninindigan ng mga Independenteng Grupo
Ang “Independent Parliamentary Bloc” ay nagsabing ang desisyon ukol sa pagdalo ay nakasalalay sa bawat miyembro, ngunit binigyang-diin ang kahalagahan ng legal at transparent na proseso. Bagamat mukhang gitnang posisyon ito, sa praktika ay maaaring makabuti ito sa mga sabotahe ng mga tutol kay Berri.
Matatag na Paninindigan ng Amal Movement
Si Qabalan Qabalan, miyembro ng pamunuan ng Amal Movement, ay nagbabala sa social media:
“Ang sesyon bukas ay magiging hangganan sa pagitan ng dalawang landas—ang isa ay landas ng mga gustong gawing laro ng mayorya at minorya ang krisis ng bansa, at ang isa ay landas ng diyalogo at pambansang pagkakasundo.”
Binalaan niya si Hasbani: “Kung ipagpapatuloy ninyo ang landas na ito, lahat tayo ay nasa iisang bangka—at walang maliligtas.”
Pagsusuri at Konteksto
Ayon sa mga eksperto, ang kampanya laban kay Berri ay bahagi ng plano ng Amerika at Saudi upang pahinain ang mga institusyong legal at ang kilusang resistensya sa Lebanon. Habang pinipilit ng Hezbollah at Amal Movement ang pagpapatuloy ng parlyamento upang maiwasan ang pagbagsak ng pamahalaan, ang mga maka-Kanluraning grupo ay gumagawa ng sunod-sunod na krisis upang makakuha ng konsesyon.
Ang mga tagamasid ay naniniwalang ang mga hakbang na ito ay isinasagawa upang bigyang-presyon ang resistensya, lalo na sa panahong ang rehimeng Zionista ay nahaharap sa krisis sa timog na hangganan ng Lebanon, at ang Washington ay nakikinabang sa kawalang-stabilidad ng bansa.
Sa ganitong kalagayan, hindi tiyak kung makakamit ni Nabih Berri ang quorum para sa sesyon. Gayunpaman, naninindigan ang mga puwersa ng resistensya na ipagtanggol ang legalidad at katatagan laban sa mga plano ng mga maka-Kanluraning grupo, at hindi papayag na ang mga banyagang interes ang magdikta sa pulitika ng Lebanon.
