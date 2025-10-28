Abdel Fattah al-Burhan: Ang Pag-alis ng Hukbo mula sa El-Fasher ay Para Maiwasan ang Pagkawasak

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang pahayag sa telebisyon, sinabi ni Abdel Fattah al-Burhan, pinuno ng Sovereign Council ng Sudan, na ang desisyon ng hukbo na umalis sa lungsod ng El-Fasher ay ginawa upang maiwasan ang malawakang pagkawasak at mga target na pagpatay sa mga sibilyan.
Matapos ang pagkuha ng buong kontrol sa El-Fasher ng mga Rapid Support Forces (RSF), ipinaliwanag ni al-Burhan na ang pamunuan ng militar, kabilang ang komiteng pangseguridad, ay nakita ang pag-alis bilang isang kinakailangang hakbang upang maiwasan ang karagdagang pagdurusa ng mga mamamayan.
Pahayag ng Pangako at Paghihiganti
Sinabi ni al-Burhan: “Ang nangyari sa El-Fasher ay bahagi ng sapilitang operasyong militar laban sa sambayanang Sudanese. May kakayahan ang hukbo na baguhin ang kalagayan at makamit ang sunod-sunod na tagumpay dahil sa suporta ng mamamayan.”
Ipinangako niya na ang hukbo at mga pwersang panlaban ng mamamayan ay magpapatuloy sa pakikibaka upang mabawi ang bawat pulgada ng teritoryo ng bansa, at idinagdag: “Determinado kaming linisin ang bansa mula sa mga bayarang sundalo at ipaghihiganti ang lahat ng martir at mamamayan ng El-Fasher.”
Pagkakahati ng Teritoryo at Alalahanin
Sa pagbagsak ng El-Fasher—ang huling base ng hukbo sa rehiyon ng Darfur—ang silangang bahagi ng bansa ay nananatiling nasa ilalim ng kontrol ng hukbo, habang ang kanluran ay hawak na ng RSF.
Ayon sa Reuters, ang mga kamakailang labanan sa El-Fasher ay maaaring humantong sa isang matagalang pagkakahati ng bansa batay sa kontrol ng mga paksiyong militar.
Ang pag-usad ng RSF ay nagdudulot ng pangamba sa mga posibleng paghihiganti laban sa tinatayang 250,000 katao na nananatili sa El-Fasher, pati na rin sa paglala ng mga labanan sa iba pang bahagi ng Sudan.
Reaksyon ng Pandaigdigang Komunidad
Nagbabala si Mossad Boulos, tagapayo ng Pangulo ng Estados Unidos sa mga usaping Arabe at Aprikano, na ang ganap na kontrol ng RSF sa Darfur ay maaaring magdulot ng seryosong epekto sa posibleng pagkakawatak ng bansa.
Ayon kay Alan Boswell mula sa International Crisis Group: “Walang palatandaan na ang pamunuan ng RSF ay kontento na sa kontrol sa kanlurang Sudan. Hangga’t patuloy silang tumatanggap ng sapat na suporta, malamang na lalala pa ang digmaan.”
Ang mga kaganapang ito ay nagpapakita ng isang kritikal na yugto sa digmaang sibil ng Sudan, na nagsimula mahigit dalawang taon na ang nakalipas sa pagitan ng hukbo at RSF, at ngayon ay pumasok sa isang bagong yugto ng matinding panganib matapos ang pagbagsak ng El-Fasher.
