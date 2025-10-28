  1. Home
Mas Malalim na Ugnayan ng Moscow at Caracas: Isang Estratehikong Hakbang sa Gitna ng Pandaigdigang Pag-aalab

28 Oktubre 2025 - 08:32
Noong ika-7 ng Mayo 2025, nilagdaan nina Pangulong Vladimir Putin ng Russia at Pangulong Nicolás Maduro ng Venezuela ang isang kasunduan sa estratehikong pakikipagtulungan. Saklaw nito ang mga larangan ng:

Buod ng Kasunduan

Ekonomiya

Enerhiya (langis at gas)

Pagmimina

Iba pang sektor ng industriyal na kooperasyon.

Nilagdaan ni Putin ang batas na nagpapatibay sa kasunduan noong Oktubre 27, 2025, na nagpapakita ng pormal at legal na pag-endorso ng Russia sa ugnayan.

Kahulugan sa Pandaigdigang Pulitika

Pagpapalalim ng alyansa: Sa gitna ng mga parusa mula sa Kanluran, parehong bansa ay naghahanap ng alternatibong kaalyado upang mapalakas ang kanilang ekonomiya at seguridad.

Paghamon sa dominasyon ng U.S.: Ang kasunduan ay maaaring tingnan bilang isang hakbang upang balansehin ang impluwensyang Amerikano sa Latin America.

Pagpapalawak ng presensya ng Russia sa Western Hemisphere: Sa pamamagitan ng Venezuela, maaaring makakuha ang Moscow ng mas malawak na access sa rehiyon.

Enerhiya at Pagmimina: Isang Estratehikong Puwersa

Venezuela ay may pinakamalalaking reserba ng langis sa mundo.

Russia ay isa sa pinakamalalaking exporter ng enerhiya.

Ang kooperasyon ay maaaring magresulta sa:

Pagsasama ng teknolohiya sa pagkuha at pagproseso ng langis

Pag-iwas sa mga merkadong kontrolado ng Kanluran

Paggalugad sa mga mineral tulad ng ginto at rare earth elements

Seguridad at Diplomatikong Koordinasyon

Bagamat hindi ito kasunduang militar, may posibilidad ng:

Pagpapalitan ng impormasyon sa seguridad

Pagsuporta sa mga posisyon ng isa’t isa sa mga internasyonal na forum

Pagkakaisa sa mga isyu ng soberanya at anti-imperyalismo

 Mga Hamon at Panganib

Sanctions: Maaaring humantong sa karagdagang parusa mula sa U.S. at EU.

Kakulangan sa pondo: Parehong bansa ay may problema sa inflation at access sa pandaigdigang pamilihan.

Pagpapatupad: Ang mga nakaraang kasunduan ay nahirapan sa aktwal na implementasyon dahil sa kawalan ng imprastruktura at pulitikal na hadlang.

Pananaw sa Hinaharap

Ang kasunduang ito ay maaaring magsilbing pundasyon ng isang mas malawak na alyansa—hindi lamang sa ekonomiya, kundi pati sa teknolohiya, edukasyon, at posibleng seguridad. Sa patuloy na pag-aalab ng pandaigdigang tensyon, ang ugnayan ng Moscow at Caracas ay isang halimbawa ng pag-usbong ng mga alternatibong sentro ng kapangyarihan sa mundo.

