Sa APEC Summit, iminungkahi ni Pangulong Xi Jinping ng Tsina ang pagtatatag ng “World Artificial Intelligence Cooperation Organization” upang pamahala

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa APEC Summit, iminungkahi ni Pangulong Xi Jinping ng Tsina ang pagtatatag ng “World Artificial Intelligence Cooperation Organization” upang pamahalaan ang AI sa pandaigdigang antas. Layunin nito ang pagbuo ng mga internasyonal na alituntunin at pagpapalakas ng kooperasyon sa larangan ng AI.
1. Pandaigdigang Pamamahala ng AI: Isang Estratehikong Hakbang
Sa harap ng mabilis na pag-unlad ng artificial intelligence, iminungkahi ni Xi Jinping ang pagtatatag ng isang pandaigdigang organisasyon upang pamahalaan ang teknolohiyang ito. Tinawag niya ang AI bilang isang “global public good”—isang yaman na dapat makinabang ang lahat ng bansa, hindi lamang ang mga makapangyarihan.
Mahalagang punto: Layunin ng Tsina na gawing inklusibo at patas ang pamamahala sa AI, sa halip na ito’y kontrolin ng iilang bansa gaya ng Estados Unidos.
2. Shanghai bilang Sentro ng AI Diplomacy
Iminungkahi ng mga opisyal ng Tsina ang lungsod ng Shanghai bilang punong-tanggapan ng bagong organisasyon. Bilang isang pandaigdigang sentro ng teknolohiya at kalakalan, ang Shanghai ay may imprastruktura at reputasyon upang magsilbing base ng internasyonal na kooperasyon sa AI.
Mahalagang punto: Ang pagpili sa Shanghai ay nagpapakita ng ambisyon ng Tsina na maging lider sa pandaigdigang pamamahala ng teknolohiya.
3. Konteksto ng APEC: Alternatibo sa Pamumuno ng U.S.
Ang panukala ay inilunsad sa Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit, kung saan binigyang-diin ni Xi ang papel ng Tsina bilang alternatibo sa pamumuno ng Estados Unidos sa kalakalan at teknolohiya. Sa gitna ng pagtutol ng U.S. sa internasyonal na regulasyon ng AI, nais ng Tsina na itaguyod ang isang mas kolektibong pamamahala.
Mahalagang punto: Ang panukala ay hindi lamang teknolohikal, kundi pampolitika—isang hamon sa dominasyon ng U.S. sa AI.
4. Mga Hamon at Posibilidad
Bagamat ambisyoso ang panukala, haharap ito sa mga hamon tulad ng pagtutol ng ilang bansa sa regulasyon, pagkakaiba-iba ng teknolohikal na kapasidad, at isyu ng tiwala. Gayunpaman, ito rin ay pagkakataon upang bumuo ng mga pamantayan sa etika, seguridad, at paggamit ng AI sa makataong paraan.
Mahalagang punto: Ang organisasyong ito ay maaaring maging plataporma para sa mas ligtas, mas etikal, at mas inklusibong AI development sa buong mundo.
