Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pagbagsak ng lungsod ng El-Fasher sa Sudan ay isang makasaysayang punto sa digmaang sibil ng bansa, na nagresulta sa de facto na pagkakahati ng Sudan sa dalawang bahagi—ang silangan sa ilalim ng hukbong militar at ang kanluran sa kontrol ng Rapid Support Forces (RSF).
Pagbagsak ng El-Fasher: Simula ng Pagkakawatak ng Sudan
Lokasyon: El-Fasher, kabisera ng North Darfur, ay bumagsak matapos ang 18 buwang pagkubkob ng RSF.
Kahihinatnan: Mahigit 177,000 katao ang na-trap sa lungsod na wasak, walang pagkain, at walang tubig. Ayon sa IRNA, daang-daang sibilyan ang nasawi sa matinding sagupaan.
Kontrol ng teritoryo: Ang silangang bahagi ng Sudan kabilang ang Khartoum ay nasa ilalim ng hukbo ng Sudan, habang ang kanlurang bahagi ay hawak ng RSF—isang pangkat na sinusuportahan umano ng United Arab Emirates.
Mga Salik sa Likas na Pagkakawatak
Hindi lamang panloob na alitan: Ayon sa mga eksperto, ang pagbagsak ng El-Fasher ay hindi lamang bunga ng digmaang sibil kundi impluwensiya ng mga panlabas na aktor tulad ng UAE, Libya, at iba pang bansang naghahangad ng geopolitical leverage sa Sudan.
Pagkakawatak ng bansa: Ang Sudan ay praktikal na nahati sa dalawang pamahalaan—isang senaryo na nagbabadya ng posibleng pormal na paghihiwalay sa hinaharap.
Humanitarian Crisis at Reaksyon ng Mundo
Kakulangan ng aksyon: Sa kabila ng pagkondena ng United Nations Security Council sa RSF, wala pang konkretong hakbang ang isinagawa upang pigilan ang karahasan.
Pagkamatay sa ospital: Iniulat ng World Health Organization na 460 katao ang pinatay ng RSF sa pangunahing ospital ng El-Fasher, kabilang ang mga pasyente at kawani.
Pagkakabahala sa genocide: May mga ulat ng ethnic cleansing at mass executions, na kinondena ng mga grupong makatao at internasyonal na ahensya.
Ano ang Maaaring Mangyari?
Paglala ng digmaan: Ang pagbagsak ng El-Fasher ay maaaring magbukas ng bagong yugto ng digmaan, kung saan ang RSF ay lalong magpapalakas sa kanluran habang ang hukbo ay magtatanggol sa silangan.
Pagkawatak ng Sudan: May pangamba na ito ay simula ng pormal na pagkakahiwalay ng bansa, na magdudulot ng matinding kawalang-tatag sa rehiyon ng Africa.
