Sa panayam sa programang “60 Minutes” ng CBS, sinabi ni Pangulong Donald Trump na hindi niya inaasahang magkakaroon ng digmaan laban sa Venezuela + Vi

Sa panayam sa programang "60 Minutes" ng CBS, sinabi ni Pangulong Donald Trump na hindi niya inaasahang magkakaroon ng digmaan laban sa Venezuela, ngunit iginiit niyang "malapit nang matapos ang panahon" ni Nicolás Maduro bilang pinuno ng bansa.
Mga Pahayag ni Trump
Sa panayam na ipinalabas noong Nobyembre 2, 2025, tinanong si Trump kung may plano ba ang Estados Unidos na magsimula ng digmaan laban sa Venezuela. Ang kanyang sagot: “I doubt it. I don’t think so.” (Sa tingin ko, hindi. Hindi ko iniisip na mangyayari iyon).
Gayunpaman, nang tanungin kung naniniwala ba siyang malapit nang matapos ang pamumuno ni Maduro, sinabi niya: “Yes, I think so.” (Oo, sa tingin ko ganoon nga).
Magkakahalong Mensahe
Bagaman pinapakalma ni Trump ang mga pangamba tungkol sa direktang interbensyong militar, nagpadala siya ng mensahe ng pagbabanta sa gobyerno ni Maduro, na sinasabing “malapit na ang katapusan nito.”
Ang mga pahayag ay ginawa sa gitna ng pagtaas ng presensyang militar ng U.S. sa Caribbean, kabilang ang mga operasyon laban sa umano’y mga barkong sangkot sa droga.
Konteksto ng Rehiyonal na Tension
Ang Venezuela, sa ilalim ng pamumuno ni Maduro, ay matagal nang may tensyon sa Estados Unidos, lalo na sa mga isyu ng demokrasya, karapatang pantao, at kontrol sa likas na yaman.
Ayon sa ilang ulat, nag-alok ang gobyerno ni Maduro ng bahagi sa mga reserbang langis at ginto ng bansa upang subukang tapusin ang mga hakbang ng U.S. laban sa kanila.
Buod
Ang mga pahayag ni Trump ay nagpapakita ng magkakahalong mensahe: sa isang banda, nais niyang iwasan ang direktang digmaan; sa kabilang banda, malinaw ang kanyang paniniwala na hindi na magtatagal si Maduro sa kapangyarihan. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon, ang mga ganitong pahayag ay may potensyal na magdulot ng karagdagang pressure sa pamahalaan ng Venezuela.
