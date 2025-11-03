Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Abu Mohammed al-Jolani, pinuno ng pansamantalang pamahalaan sa Syria, ay inaasahang bibisita sa Estados Unidos ngayong buwan bilang bahagi ng mga hakbang ng Washington upang isulong ang normalisasyon ng ugnayan sa pagitan ng Damascus at Tel Aviv.
Isang Makasaysayang Pagbisita
Ayon sa ulat ng Lebanese outlet na Al-Akhbar, ang inaasahang pagbisita ni Jolani sa White House sa ika-10 ng buwan ay magiging kauna-unahang opisyal na pagbisita ng isang lider ng Syria sa Estados Unidos. Layunin ng biyahe ang:
Pagpapalalim ng ugnayan sa pagitan ng pansamantalang pamahalaan ng Syria at Washington
Pagtutulak ng kasunduang pangseguridad sa pagitan ng Syria at Israel
Pagkilala sa mga bagong lider ng transisyunal na pamahalaan sa Damascus
Normalisasyon sa pagitan ng Syria at Israel
Ayon sa PressTV, nagpahayag si Jolani ng kahandaang makipagtulungan sa Israel, binanggit ang “mga karaniwang kaaway” tulad ng Hezbollah at Iran.
Sa isang panayam noong Disyembre 2024, sinabi niyang: “We are open to friendship with everyone in the region — including Israel. We don't have enemies other than the Assad regime, Hezbollah, and Iran.”
Ayon sa The Media Line, ang bagong pamunuan sa Damascus ay nagpapakita ng interes sa pakikipagkasundo sa Israel, isang malaking pagbabago mula sa dating posisyon ng Syria mula pa noong 1948.
Hadlang sa Kasunduan
Ayon sa Al-Akhbar, muntik nang malagdaan ang kasunduang pangseguridad sa gilid ng UN General Assembly, ngunit napigilan ito dahil sa hiling ng Israel na magbukas ng ruta mula sa mga okupadong teritoryo patungong lalawigan ng As-Suwayda sa Syria.
Ang kondisyong ito ay tinutulan ng ilang opisyal ng Syria, na nagdulot ng pagkaantala sa pirmahan ng kasunduan.
Buod
Ang inaasahang pagbisita ni Jolani sa U.S. ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Washington upang isulong ang diplomatikong normalisasyon sa pagitan ng Syria at Israel, kasabay ng pagbibigay-lehitimasyon sa bagong pamunuan sa Damascus. Bagaman may mga hadlang sa kasunduan, tulad ng isyu sa teritoryo ng As-Suwayda, malinaw na may mga aktibong negosasyon na isinasagawa sa likod ng mga pinto.
Sources: The Media Line – Syrian officials weigh normalization with Israel
