Talumpati: Ika-13 ng Aban — Paninindigan ng Bayan, Dangal ng Rebolusyon

Mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya, mga tagapagtanggol ng kalayaan
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ngayong araw, ating ginugunita ang ika-13 ng Aban—isang araw na hindi kailanman malilimutan sa kasaysayan ng ating rebolusyon. Isang araw ng tapang, ng kamalayan, at ng paninindigan. Sa araw na ito, ang kabataang Iranian, taglay ang apoy ng pananampalataya at damdaming makabayan, ay sumugod sa tinaguriang “Lungga ng Paniniktik”—ang embahada ng Estados Unidos sa Tehran. Hindi sila nagdala ng armas, kundi ng paninindigan. Hindi sila naghangad ng digmaan, kundi ng dignidad.
Ang pangyayaring ito ay hindi lamang kilos ng protesta. Ito ay isang deklarasyon—isang sigaw ng sambayanan na nagsasabing: ang Iran ay hindi kailanman magiging alipin ng dayuhang kapangyarihan.
Kalayaan na May Kamalayan
Ang ika-13 ng Aban ay paalala sa atin na ang tunay na kalayaan ay hindi ibinibigay ng mga banyaga. Ito ay ipinaglalaban, pinangangalagaan, at isinusulong ng mga mamamayang may kamalayan, may pananampalataya, at may pagkakaisa.
Sa ilalim ng gabay ni Imam Khomeini (ra), at sa patuloy na pamumuno ni Ayatollah Khamenei (hfz), ang ating bayan ay nanatiling matatag sa harap ng mga banta, embargo, propaganda, at panlilinlang. Sa kabila ng lahat, ang Iran ay naninindigan—hindi para sa digmaan, kundi para sa kapayapaan na may dignidad.
Hukbo ng Bayan, Tagapagtanggol ng Dangal
Ngayong araw, ang Hukbong Sandatahan ng Iran ay muling nagpahayag ng kanilang paninindigan: kami ay tagapagtanggol ng kalayaan, ng dignidad, at ng Islamikong Republika. Sa kanilang pahayag, binigyang-diin nila na ang ika-13 ng Aban ay:
Simbolo ng rebolusyonaryong kamalayan
Pagpapakita ng tapang ng kabataang may pananampalataya
Pagtibay ng independensiya at dangal ng sambayanan
At sa harap ng mga bagong hamon, ang hukbo ay nananatiling handa—hindi lamang sa larangan ng digmaan, kundi sa larangan ng ideolohiya, teknolohiya, at panlipunang pagkakaisa.
Mensahe sa Mundo
Sa mga kapangyarihang patuloy na nagtatangkang dungisan ang Iran, ang mensahe ng ika-13 ng Aban ay malinaw: ang Iran ay hindi kailanman yuyuko. Ang aming kalayaan ay hindi produkto ng kasunduan, kundi bunga ng sakripisyo. Ang aming dignidad ay hindi nakasalalay sa pag-apruba ng iba, kundi sa paninindigan ng aming bayan.
Panawagan sa Kabataan
Sa mga kabataang Iranian, ang araw na ito ay paanyaya: ipagpatuloy ninyo ang apoy ng rebolusyon. Sa inyong mga kamay nakasalalay ang kinabukasan ng Islamikong Republika. Maging tagapagtanggol kayo ng katotohanan, ng hustisya, at ng dangal ng bayan.
Pagtatapos
Mga kababayan, sa ika-13 ng Aban, muli nating ipinapahayag: ang Iran ay malaya, marangal, at matatag. Sa tulong ng pananampalataya, pagkakaisa, at pamumuno, mananatiling nakataas ang ating watawat—simbolo ng ating rebolusyon, ng ating paninindigan, at ng ating pag-asa.
Mabuhay ang ika-13 ng Aban. Mabuhay ang Iran at Mabuhay ang kalayaan..!
