Batay sa pinakabagong ulat mula sa ICC at mga mapagkakatiwalaang sanggunian

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang International Criminal Court (ICC) ay nagbabala tungkol sa matinding krisis sa lungsod ng Al-Fashir sa North Darfur, Sudan, na maaaring ituring na mga krimen ng digmaan at laban sa sangkatauhan.
Ano ang nangyayari sa Al-Fashir?
Ang lungsod ng Al-Fashir, kabisera ng North Darfur, ay naging sentro ng matinding karahasan mula pa noong Abril 2023. Ayon sa ICC, may mga ulat ng:
Pagpatay sa sibilyan, kabilang ang mga kababaihan at bata
Sistematikong panggagahasa
Pag-atake sa mga ospital at pasilidad ng United Nations
Pagkagutom at sapilitang paglikas ng libu-libong residente.
Ang mga insidenteng ito ay isinagawa umano ng mga armadong grupo, partikular ang Rapid Support Forces (RSF), na sinasabing responsable sa paglusob at pagkubkob sa lungsod.
Posisyon ng ICC
Nagpahayag ng matinding pag-aalala ang ICC Prosecutor sa lumalalang sitwasyon.
Ayon sa Rome Statute, kung mapapatunayan ang mga ulat, ang mga insidente ay maaaring ituring na war crimes at crimes against humanity.
Binanggit din ng ICC na ang mga pangyayaring ito ay bahagi ng mas malawak na pattern ng karahasan sa Darfur mula pa noong Abril 2023.
Panawagan sa mga mamamayan at organisasyon
Ang Office of the Prosecutor (OTP) ay nananawagan sa:
Mga indibidwal, NGO, at institusyon sa Sudan
Na magbigay ng ebidensya, dokumento, o testimonya sa pamamagitan ng secure na sistema ng impormasyon ng ICC
Layunin nitong mapabilis ang impartial investigation at mapanagot ang mga responsable
Konteksto ng Karahasan sa Darfur
Ang rehiyon ng Darfur ay matagal nang dinaranas ang kaguluhan mula pa noong 2003, kung saan libu-libong tao ang nasawi at milyon ang nawalan ng tirahan. Ang ICC ay may jurisdiksyon sa mga krimen sa Darfur batay sa UN Security Council Resolution 1593 (2005).
