Pagdaraos ng Islamic Conference sa Kanlurang Africa ukol sa Seguridad at Pamamahala sa Nigeria – Diin sa Laban Kontra Terorismo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Economic Community of West African States (ECOWAS), sa pakikipagtulungan sa mga iskolar ng Islam at mga institusyong panrelihiyon, ay muling binigyang-diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, kooperasyon, at pagtutol sa terorismo at ekstremismo sa Kanlurang Africa at rehiyon ng Sahel.
Ang pahayag na ito ay inilabas sa pagtatapos ng unang Islamic Conference on Security and Governance in West Africa na ginanap mula Nobyembre 4 hanggang 6, 2025 sa Abuja, kabisera ng Nigeria. Dumalo sa pulong ang mga lider ng relihiyon, mga personalidad sa politika at tradisyon, pati na rin ang mga kinatawan mula sa mga bansang kasapi ng ECOWAS at mga pandaigdigang organisasyon.
Sa kanyang talumpati, tinawag ni Omar Touray, Pangulo ng ECOWAS Commission, ang pulong na ito bilang isang mahalagang hakbang sa regional na kooperasyon laban sa terorismo. Binigyang-babala niya na ayon sa Global Terrorism Index 2025, ang kontinente ng Africa ay nagiging bagong sentro ng mga aktibidad ng terorismo. Aniya, ang rehiyon ng Sahel ay partikular na nakararanas ng matinding pagtaas ng mga pag-atake, kaya’t kailangang pag-isahin ang mga estratehiyang militar at sibilyan upang labanan ito.
Si Muhammad Sanusi II, Emir ng Kano sa Nigeria, ay nagpahayag ng pasasalamat sa papel ng ECOWAS at nanawagan ng tuloy-tuloy na kooperasyon sa pagitan ng mga pamahalaan at mga institusyong panrelihiyon upang palaganapin ang kapayapaan at pagkakaisa sa lipunan. Aniya, ang inyong dedikasyon sa kapayapaan at seguridad ay nagbibigay ng pag-asa sa ating mga mamamayan.
Sa pahayag ng pagtatapos ng kumperensya, binigyang-diin ang mga sumusunod:
Pagreporma sa edukasyong Islamiko
Pagpapalakas sa kabataan
Pagtaas ng kakayahan ng mga komunidad upang harapin ang krisis
Tinukoy din ng mga kalahok ang kahirapan, kawalan ng trabaho, mahinang pamamahala, at marginalisasyon sa politika bilang mga pangunahing salik sa pagrekrut ng mga kabataan sa mga grupong ekstremista. Nanawagan sila sa pagpapatupad ng Regional Declaration on Improving Islamic Education and Combating Extremism.
Pagsusuri
1. Kahalagahan ng Kumperensya
Ang kumperensyang ito ay isang mahalagang hakbang sa regional na pagtutulungan upang harapin ang lumalalang banta ng terorismo sa Africa.
Ang pagsasama ng mga lider ng relihiyon, tradisyon, at politika ay nagpapakita ng multi-sektoral na diskarte sa seguridad.
2. Mga Salik ng Ekstremismo
Binanggit ang kahirapan, kawalan ng trabaho, at mahinang pamamahala bilang ugat ng radikalisasyon.
Ang mga kabataan ay partikular na bulnerable sa pagrekrut ng mga grupong ekstremista.
3. Solusyon at Panawagan
Diin sa reforma sa edukasyong Islamiko upang itaguyod ang kapayapaan at tamang pag-unawa sa relihiyon.
Panawagan sa regional declaration bilang konkretong hakbang laban sa ekstremismo.
4. Geopolitikal na Implikasyon
Ang rehiyon ng Sahel ay isa sa mga pinakaapektado ng terorismo sa buong mundo.
Ang ECOWAS ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapatatag ng seguridad sa rehiyon.
Konklusyon
Ang Islamic Conference sa Abuja ay nagpapakita ng pagkakaisa ng Kanlurang Africa sa harap ng lumalalang banta ng terorismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, kabataang pagpapalakas, at kooperasyon ng mga institusyong panrelihiyon at pampulitika, umaasa ang mga lider na maibalik ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
