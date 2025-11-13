Isang Palestinian NGO tungkol sa mga hadlang sa pagbisita ng mga pamilya ng mga pinalayang bilanggo sa Egypt

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang non-governmental organization (NGO) sa Palestine ang nag-ulat na pinipigilan ng mga awtoridad ng Israel ang paglalakbay ng mga pamilya ng mga pinalayang bilanggo mula sa West Bank patungong Egypt upang makipagkita sa kanilang mga mahal sa buhay.
Ayon kay Abdullah Al-Zaghari, pinuno ng nasabing NGO, marami sa mga pinalayang bilanggo ay nasa kritikal na kalagayan sa kalusugan at nangangailangan ng medikal na atensyon at presensiya ng kanilang pamilya.
Binatikos niya ang patuloy na “parusa” ng Israel, na aniya'y hindi natapos sa pagkakakulong kundi nagpapatuloy sa pamamagitan ng paghadlang sa muling pagsasama ng pamilya.
Malawak na Konteksto at Komentaryo
1. Humanitarian Crisis at Karapatang Pantao
Ang paghadlang sa mga pamilya ng mga pinalayang bilanggo na makipagkita sa kanilang mga mahal sa buhay ay isang malalim na isyu ng karapatang pantao. Sa ilalim ng internasyonal na batas, ang karapatang makasama ang pamilya, lalo na sa panahon ng medikal na pangangailangan, ay itinuturing na pangunahing karapatan.
2. Pagpapalawak ng Parusa sa Labas ng Bilangguan
Ang pahayag ni Al-Zaghari ay nagpapahiwatig ng isang mas malawak na estratehiya ng “kolektibong parusa” kung saan ang mga dating bilanggo ay patuloy na pinahihirapan kahit sila ay pinalaya na. Ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng trauma sa mga pamilya at magpahina sa prosesong rehabilitasyon ng mga dating bilanggo.
3. Diplomasya at Rehiyonal na Ugnayan
Ang pagkakatalaga ng mga pinalayang bilanggo sa Egypt ay maaaring bahagi ng isang rehiyonal na kasunduan o humanitarian arrangement, ngunit ang hadlang sa paglalakbay ay nagpapakita ng kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng mga awtoridad ng Israel at mga internasyonal na tagapamagitan.
4. Panawagan para sa Pandaigdigang Interbensyon
Ang ganitong mga ulat ay maaaring magsilbing panawagan sa mga internasyonal na organisasyon tulad ng UN, Red Cross, at mga tagapagtanggol ng karapatang pantao upang magsagawa ng imbestigasyon at magbigay ng presyur sa Israel na payagan ang mga pamilya na makabisita.
