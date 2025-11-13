Habang nananawagan ang Lebanon para sa negosasyon, iniulat ng mga ulat na pinalalakas ng Israel ang presensiyang militar nito sa hangganan ng Lebanon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pagpapalakas ng Militar ng Israel: Ayon sa mga ulat, malawakang inililipat ng Israel ang mga tangke at mabibigat na kagamitang militar sa hangganan ng Lebanon. Ito ay nagaganap kasabay ng mga panawagan ng Lebanon para sa mapayapang negosasyon.
Pananaw ni Pangulong Joseph Aoun: Binibigyang-diin ni Pangulong Aoun ng Lebanon ang kahalagahan ng diplomasya at sinabing ang Beirut ay naghihintay ng tugon mula sa Tel Aviv upang simulan ang mga pag-uusap.
Paglabag sa Tigil-Putukan: Patuloy na binabatikos ng mga analyst ang Israel sa paglabag sa tigil-putukan, kabilang ang mga airstrike sa mga bayan sa timog Lebanon. Ang mga hakbang na ito ay tinitingnan bilang paghahanda sa posibleng panibagong digmaan.
Malawak na Konteksto at Komentaryo
1. Diplomasya sa Gitna ng Eskalasyon
Ang sabayang pagpapalakas ng militar at panawagan sa negosasyon ay nagpapakita ng magkakasalungat na direksyon sa rehiyon. Habang ang Lebanon ay nagsusulong ng mapayapang resolusyon, ang mga hakbang ng Israel ay maaaring magpahiwatig ng kawalan ng tiwala o paghahanda sa mas agresibong estratehiya.
2. Pagkiling ng Pandaigdigang Komunidad
Ang binanggit na “katahimikan ng pandaigdigang komunidad” ay isang mahalagang punto. Sa kabila ng mga ulat ng paglabag sa tigil-putukan, kulang ang aktibong interbensyon ng mga internasyonal na organisasyon, na maaaring magpalala sa krisis.
3. Hezbollah at Panloob na Pulitika
Ang presensiya ng Hezbollah sa timog Lebanon ay nananatiling sensitibong isyu. Bagaman iginiit ni Pangulong Aoun na ang Lebanese Armed Forces ang may kontrol sa rehiyon, ang mga hakbang ng Israel ay tila nakatuon sa pagpwersa sa Lebanon na disarmahan ang Hezbollah, na may malalim na implikasyon sa panloob na pulitika ng bansa.
4. Posibleng Senaryo
Kung magpapatuloy ang militarisasyon sa hangganan, maaaring humantong ito sa:
- Paglala ng sagupaan sa timog Lebanon
- Pagkakawatak-watak ng diplomatikong inisyatiba
- Pagtaas ng humanitarian risks sa mga sibilyan
Konklusyon
Ang kasalukuyang sitwasyon ay isang testamento sa krisis ng tiwala sa rehiyon. Habang ang Lebanon ay nananawagan ng negosasyon, ang mga hakbang ng Israel ay nagpapahiwatig ng paghahanda sa posibleng sagupaan. Sa ganitong konteksto, mahalaga ang papel ng mga internasyonal na tagapamagitan upang mapanatili ang katatagan at maiwasan ang panibagong digmaan.
Sources: Al Jazeera Long War Journal Euronews
