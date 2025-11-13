Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mga eksperto mula sa Tsina ay mariing tumutol sa bagong parusa ng Amerika laban sa Iran, na tinuturing nilang nagpapalala sa tensyon at lumilikha ng artipisyal na krisis sa rehiyon.
Pagbatikos sa Parusa ng Amerika: Ayon sa mga eksperto sa Tsina, ang kasalukuyang krisis sa nuclear program ng Iran ay direktang resulta ng pag-alis ng Amerika sa kasunduang JCPOA (Iran nuclear deal). Ang mga bagong parusa ay nagpapalalim lamang sa komplikasyon ng isyu.
Pahayag ni Prof. Li Haidong: Tinuligsa ni Li Haidong, propesor sa China Foreign Affairs University, ang mga parusa laban sa mga kumpanyang Tsino na nakikipag-ugnayan sa Iran. Aniya, ito ay halimbawa ng “unilateral at extraterritorial jurisdiction” ng Amerika na nakakasama sa mga lehitimong interes ng mga institusyon at indibidwal.
Bagong Parusa ng US Treasury: Noong Nobyembre 12, inanunsyo ng US Treasury Department ang parusa sa 32 indibidwal at entidad mula sa Iran, UAE, Turkey, China, Hong Kong, India, Germany, at Ukraine. Ang mga ito ay pinaniniwalaang bahagi ng mga network na tumutulong sa produksyon ng ballistic missiles at drones ng Iran.
Malawak na Konteksto at Komentaryo
1. Pagkakahiwalay ng Amerika sa JCPOA
Ang pag-alis ng Amerika sa nuclear deal noong 2018 ay nagdulot ng matinding epekto sa diplomatikong ugnayan sa pagitan ng Iran at Kanluran. Sa pananaw ng mga eksperto sa Tsina, ang mga kasunod na parusa ay hindi solusyon kundi nagpapalala sa alitan.
2. Pagkiling sa Unilateralismo
Ang parusa sa mga kumpanyang Tsino ay tinitingnan bilang pagpapalawak ng kapangyarihang legal ng Amerika sa labas ng teritoryo nito. Ito ay nagdudulot ng tensyon hindi lamang sa Iran kundi pati sa Tsina, na may matibay na ugnayang pang-ekonomiya sa Tehran.
3. Pagkakaisa ng Tsina at Iran
Ayon sa Chinese Ambassador Cong Peiwu, hindi mapipigilan ng presyur ng Amerika ang kooperasyon ng Tsina at Iran. Patuloy nilang susuportahan ang isa’t isa bilang magkaibigang bansa, at hindi nila kinikilala ang mga parusang unilateral ng Washington.
4. Implikasyon sa Rehiyonal na Seguridad
Ang pagtaas ng parusa ay maaaring magdulot ng paglala ng tensyon sa Persian Gulf, at magpahina sa mga pagsisikap na muling buhayin ang diplomatikong negosasyon. Sa halip na makamit ang seguridad, maaaring magbunga ito ng artipisyal na krisis na may pandaigdigang epekto.
