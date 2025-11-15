Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa gitna ng patuloy na pagbabago sa larangan ng teknolohiya at depensa, isang mahalagang hakbang ang isinagawa ng Iran: ang pagpapadala ng mga piloto ng Iranian Air Force sa Russia upang sumailalim sa advanced na pagsasanay sa mga makabagong fighter jet gaya ng Sukhoi-35 at Sukhoi-57.
Katibayan mula sa Video
Isang video na kumalat kamakailan ang nagpapakita ng mga maniobra ng Sukhoi jets sa himpapawid ng Russia. Sa likod ng kamera, maririnig ang komentaryong nasa wikang Persian, na nagpapatunay na ang mga piloto ay mula sa Iran. Sa isa pang bahagi ng video, may paghahambing sa pagitan ng Sukhoi-57 at ng Phantom fighter jet, na dating bahagi ng fleet ng Iran — isang patunay ng paglipat mula sa lumang teknolohiya patungo sa mas makabago at mas epektibong kagamitan.
Diplomatikong Kahulugan
Ang pagsasanay na ito ay hindi lamang teknikal, kundi may malalim na kahulugang diplomatiko. Ipinapakita nito ang lumalalim na ugnayan ng Iran at Russia, lalo na sa larangan ng depensa. Sa harap ng mga parusa at presyur mula sa Kanluran, ang Iran ay patuloy na naghahanap ng mga alternatibong kaalyado upang mapalakas ang kanilang kakayahang militar.
Epekto sa Seguridad ng Rehiyon
Ang pagkakaroon ng mga pilotong bihasa sa paggamit ng mga makabagong jet gaya ng Sukhoi-35 ay maaaring magdulot ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang Iran, na matagal nang nakasandig sa mga lumang kagamitan, ay unti-unting nag-a-upgrade ng kanilang air force, na maaaring magpalakas sa kanilang kakayahang depensahan ang teritoryo at tumugon sa mga banta.
Konklusyon
Ang pagsasanay ng mga pilotong Iranian sa Russia ay isang estratehikong hakbang na nagpapakita ng determinasyon ng Iran na palakasin ang kanilang depensa sa kabila ng mga hamon. Sa tulong ng teknolohiya at pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado, ang Iran ay patuloy na nagtataguyod ng kalayaan, seguridad, at kapangyarihang militar sa rehiyon.
…………
328
Your Comment