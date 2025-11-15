Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa mundo ng sining, kultura, at pamana, ang mga museo ay nagsisilbing tagapangalaga ng kasaysayan at tagapagdala ng kaalaman sa susunod na henerasyon. Sa kontekstong ito, isang mahalagang tagumpay ang naabot ng Iran sa pandaigdigang antas: si Golnaz Golsabahi, isang tagapamahala ng museo mula Iran, ay nahalal bilang Pangalawang Tagapangulo ng Executive Committee ng ICOM para sa susunod na triennial (tatlong taon).
Ano nga ba ang ICOM?
Ang International Council of Museums (ICOM) ay isang pandaigdigang organisasyon na binubuo ng libu-libong propesyonal sa larangan ng museolohiya mula sa iba’t ibang bansa. Mula pa noong 1948, ang ICOM ay naging sentro ng talakayan, pananaliksik, at inobasyon sa mga isyung kinakaharap ng mga museo sa buong mundo.
Tagumpay ng Iran
Ang pagkakahalal kay Golsabahi sa Dubai Conference ay hindi lamang tagumpay ng isang indibidwal, kundi pagkilala sa kontribusyon ng Iran sa larangan ng kultura at pamana. Sa panahon ng mga hamon sa diplomasya at pandaigdigang ugnayan, ang ganitong tagumpay ay nagpapakita ng kapangyarihan ng sining at kultura bilang tulay ng pagkakaunawaan.
Mga Inaasahang Gampanin
Bilang Pangalawang Tagapangulo, inaasahang gaganap si Golsabahi ng mga tungkulin gaya ng:
• Pagbuo ng mga patakaran at programa para sa mga museo sa buong mundo
• Pagtataguyod ng inklusibong pamana, lalo na mula sa mga bansang hindi gaanong kinakatawan
• Pagpapalakas ng ugnayan ng ICOM sa mga institusyong pang-edukasyon at kultural
Konklusyon
Ang tagumpay ni Golnaz Golsabahi ay isang inspirasyon sa mga kababaihan, mga propesyonal sa sining, at sa buong Iran. Ipinapakita nito na sa kabila ng mga hamon, ang kultura ay nananatiling buhay, makapangyarihan, at pandaigdigan. Sa kanyang bagong tungkulin, nawa’y maging daan siya sa mas makatarungan, mas inklusibo, at mas makabagong mundo ng mga museo.
